Ela foi expulsa da academia porque estava treinando usando sutiã

Uma jovem mexicana revelou que foi expulsa da academia onde costumava treinar por estar vestindo “roupa inadequada”. O vídeo se tornou viral nas redes sociais, já que a mulher afirma que a equipe pediu que ela deixasse o local por causa da roupa que estava usando para sua rotina de exercícios.

Para ir à academia, especialistas em esportes e treinadores recomendam usar roupas confortáveis que permitam flexibilidade e boa mobilidade durante o desenvolvimento da rotina, isso com o objetivo principal de evitar possíveis lesões.

"Só quero comentar, vejam só que hoje decidi usar esta roupa para treinar e acabaram de me dizer que não posso estar treinando, que tenho que colocar uma peça extra, já tinha acontecido antes, pois esse é o detalhe, infelizmente", disse a mulher em suas redes sociais.

O incidente e as declarações da mulher causaram um debate nas redes sociais, pois houve aqueles que afirmaram que isso não poderia estar acontecendo em 2024 e eram crenças que atentavam contra a liberdade de expressão e até afirmaram que é um caso de discriminação.

No vídeo compartilhado, pode-se observar que a jovem foi para a academia com um sutiã cinza e uma legging preta, o sutiã em substituição à camiseta ou top convencional de exercício. A escolha dessa roupa não foi bem recebida pelos administradores do local, que pediram para ela sair, segundo a mulher menciona.