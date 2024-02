Ela expulsou sua sogra da sala de parto porque ela queria mudar o nome do seu bebê

No intrigante universo das narrativas virais, uma usuária do Reddit compartilhou sua experiência, capturando a atenção da comunidade online ao contar a surpreendente situação pela qual foi obrigada a exigir que sua sogra deixasse a sala de parto durante o nascimento de seu bebê, desencadeando um fenômeno viral na plataforma.

A mãe, inicialmente decidida a ter apenas seu esposo presente durante o parto, ficou surpresa com a chegada inesperada de sua sogra na sala de parto.

De acordo com o relato da mulher de 29 anos, exposto no New York Post, à medida que o processo de parto avançava, sua sogra começou a opinar sobre o nome do bebê, os horários de alimentação e outros aspectos, inclusive perguntou à equipe se era legal que ela mesma mudasse o nome do bebê por ser sua avó, gerando uma tensão palpável no ambiente.

Quando o bebê nasceu, a sogra insistia em mudar o nome dele. Ela queria aproveitar que sua nora estava sofrendo com as dores pós-parto para impor sua vontade, mas não conseguiu. Apesar de a jovem mãe ainda estar dolorida, ela encontrou forças e ordenou que tirassem a mãe de seu marido da sala de parto, acusando-a de querer manipular tudo para colocar outro nome no bebê.

Acordo entre casal

Recém nascido - Foto: Wikimedia

No seu relato, a mulher destacou que ela e o marido tinham concordado com o nome, reforçando o direito deles como pais da criança. A sogra não teve escolha a não ser acatar a ordem de sair da sala de parto, mas insatisfeita com isso, ao sair, acusou a nora de ser rude e manipuladora.

O homem, que estava entre sua mãe e sua esposa, apoiou sua parceira. No entanto, parentes da jovem mãe exigem que ele se desculpe, então ela recorreu ao Reddit para perguntar aos usuários se eles acham que ela deve se desculpar.

A maioria das pessoas diz à mulher que ela não deve se desculpar, pois ela agiu corretamente, enfatizando que ela fez valer o papel que eles têm como pais para com seu filho. Muitos a aconselharam a permanecer firme e outros recomendaram que ela mantenha distância de sua sogra, pois ela é controladora.