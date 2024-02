Cogumelos psicodélicos: uma viagem de 67 milhões de anos

Um estudo revelador mergulhou na história dos cogumelos Psilocybe, apontando que esses fungos desenvolveram a capacidade de produzir compostos psicodélicos há quase 70 milhões de anos.

A análise genômica comparativa de 71 espécies diferentes revelou a presença do cluster de genes biossintéticos (BGC) responsável pela produção da substância psicoativa psilocibina, marcando uma descoberta importante na evolução desses organismos.

O mistério da evolução psicodélica

Com 165 espécies de cogumelos Psilocybe, a maioria psicoativa, identificar os genes por trás da produção de psilocibina só ocorreu em 2017. A substância é sintetizada por um quarteto de enzimas a partir do aminoácido triptofano, e seus genes estão agrupados no BGC.

Antes desta pesquisa, o BGC só havia sido identificado em cinco espécies, dificultando o rastreamento da história evolutiva desses genes.

Ao comparar os genomas de 71 cogumelos Psilocybe, os pesquisadores criaram uma filogenia, revelando que o BGC da psilocibina apareceu há cerca de 67 milhões de anos. Isso significa que esses cogumelos estiveram presentes nos últimos milhões de anos da era dos dinossauros, desafiando a noção anterior de sua origem.

O enigma não resolvido da psilocibina

Apesar dos efeitos profundos da psilocibina na consciência humana, a pesquisa sugere que a interação fungo-inseto pode ser uma explicação lógica para o desenvolvimento dessa substância como uma defesa química nos cogumelos.

No entanto, o desafio surge ao observar que insetos frequentemente se alimentam ou depositam ovos nesses cogumelos, indicando ou imunidade desenvolvida ou que o composto não foi destinado para afastar insetos.

Em última análise, os cientistas não conseguem explicar por que os cogumelos se tornaram psicodélicos. Independentemente do motivo, essas descobertas revelam que foi uma longa viagem evolutiva para os cogumelos 'mágicos', permanecendo um mistério fascinante na história natural.