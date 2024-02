Apoio terapêutico: conheça o cão que transformou a visita ao dentista

Pacientes ansiosos encontram alívio no consultório com a presença do Ollie, um adorável AUxiliar de quatro patas. - Foto: reprodução/ Arquivo pessoal

A ida ao dentista pode ser uma experiência estressante para muitas pessoas, mas a higienista April Kline encontrou uma maneira única de tornar esse momento mais fácil. Conheça Ollie, um goldendoodle de quatro anos que se tornou um valioso membro da equipe no consultório de Kline, oferecendo apoio emocional aos pacientes.

A inspiração surgiu de uma experiência pessoal da tutora. Após observar como seu marido se beneficiou da presença do cão durante uma consulta dental, a higienista teve uma ideia brilhante. “E se Ollie também pudesse ajudar alguns de nossos outros pacientes ansiosos?”, ponderou Kline.

Transformando a experiência do paciente

A primeira beneficiária do apoio de Ollie foi Debbie Zaiger, uma senhora de 61 anos que enfrentava altos níveis de ansiedade em suas visitas ao dentista. Antes, ela necessitava de sedativos apenas para a limpeza dos dentes. No entanto, a presença amorosa de Ollie mudou completamente essa experiência. Durante a última visita, o cachorrinho pulou no colo de Debbie, proporcionando conforto enquanto a limpeza era realizada. O resultado surpreendente: Debbie concluiu todo o procedimento sem a necessidade do sedativo habitual.

LEIA TAMBÉM: Emocionante jornada: mãe e filha cruzam linha de chegada juntas após AVC

Aprovação e sucesso

Depois de Ollie, Debbie Zaiger não fica mais nervosa em ir ao dentista. – Foto: reprodução/ Arquivo pessoal

A proprietária do consultório, a dentista Jennifer Herbert, endossou entusiasticamente a ideia de ter Ollie como um apoio emocional para os pacientes. Ela reconhece os desafios da odontologia e destaca como a presença do cão trouxe uma reviravolta positiva. “Ele ilumina o dia de todos e se tornou um grande sucesso”, afirma Herbert.

Procedimentos de segurança

Ollie, além de oferecer apoio emocional, segue rigorosos procedimentos de segurança. Ele relaxa em uma caminha de cachorro entre as consultas, cumprimenta os pacientes na sala de espera e está treinado para não lamber o rosto dos pacientes nem se aproximar da boca. Os profissionais também adotam medidas rigorosas, como lavagem cuidadosa das mãos, uso de máscaras e luvas.

Impacto positivo nos pacientes

Pacientes, como Sue Heger, expressam seu desejo de ter todas as futuras consultas com Ollie. Ela descreve a experiência como totalmente diferente do que vivenciava na infância, destacando como os momentos de carinho com o cão a deixaram relaxada durante a consulta.

Em um cenário onde a ansiedade é comum, a presença de Ollie está se tornando um diferencial significativo, oferecendo um toque terapêutico único nos consultórios dentários.

Fonte: The Washington Post

LEIA TAMBÉM: Bombeiros heróis resgatam filhote de cachorro preso em cano de Marília, SP