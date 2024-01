Solteiros descobrem amor em festas de leitura silenciosa

As Reading Rhythms, festas de leitura silenciosa em Nova York, emergem como um local improvável para solteiros encontrarem conexões significativas, transcendo as expectativas literárias.

O Reading Rhythms, diferentemente de um clube do livro, reúne de 60 a 80 amantes da leitura para desfrutar do silêncio compartilhado, intercalado com intervalos coordenados ao som de um piano. O ambiente aconchegante cria uma atmosfera propícia para encontros e conversas, atraindo tanto introvertidos quanto extrovertidos.

Jacey Adler, 26 anos, estava prestes a desistir de encontrar o amor em Nova York até que conheceu o homem dos seus sonhos em um desses eventos. As festas de leitura se tornaram um espaço onde pessoas como Jacey podem se reunir, ler em silêncio e, quem sabe, encontrar uma conexão romântica.

Biblioteca-Mikhail-Nilov-Pexels

Mikhail Nilov / Pexels

Da estante ao coração

Ben Bradbury, co-fundador do Reading Rhythms, destaca que a ideia surgiu ao perceberem os livros intocados em suas prateleiras. O que começou como uma reunião íntima de amigos rapidamente se transformou em eventos regulares, com dois a três encontros semanais, todos esgotados até março.

Os organizadores perceberam que os livros são excelentes quebradores de gelo, incentivando conversas significativas. O foco não está apenas na leitura, mas também em combater a solidão, promovendo interações genuínas.

Os participantes, inicialmente atraídos pelo amor pelos livros, descobrem que as festas de leitura não são apenas sobre literatura, mas também sobre criar laços emocionais. As discussões e conexões proporcionam uma experiência especial e única.

A Reading Rhythms não só oferece uma oportunidade de explorar o universo literário, mas também se tornou um espaço onde amantes da leitura podem escrever novos capítulos em suas vidas amorosas. Os eventos se revelam como uma fusão inesperada entre paixões literárias e conexões românticas.