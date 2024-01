Sogra não é convidada para casamento e recebe recado: ‘Quem está casando sou eu, não você’

Uma noiva utilizou o Reddit para revelar como lidou com a mãe de seu noivo ao precisar desconvidá-la de seu casamento. Segundo ela, foram as atitudes da sogra que a fizeram tomar a decisão de não a querer em seu grande dia.

Sem se identificar, a noiva conta que conheceu o companheiro durante seus anos na universidade, sendo que eles ficaram noivos no último ano e imediatamente começaram a planejar o casamento.

“Tudo ia bem quando o assunto era o pai e as irmãs do meu noivo, mas a mãe dele é um problema. Ninguém se dá bem com ela por conta de seu comportamento. Ela pode de julgar e ser rude, além de raramente ter palavras boas para dizer sobre seus próprios filhos, menos meu noivo que, infelizmente, é o filho preferido dela.”

“Ela esperava que ele fosse o filho perfeito, mas ele definitivamente não é o que ela esperava e, pode ter certeza, ele sabe lidar perfeitamente com isso”, revela.

Apesar de manter uma “distância segura” da mãe de seu noivo, a mulher explica que as coisas mudaram drasticamente quando a sogra soube a respeito do noivado e passou a agir de forma estranha.

“Ela basicamente queria que o casamento fosse completamente sobre ela e seu filho. Ela insistiu em ir com ele a todas as provas do terno, tentou planejar as músicas (inclusive da nossa primeira dança) e ficou completamente irritada por eu ousar escolher um vestido que ela não gostou”.

A noiva tomou uma atitude

Diante das atitudes da sogra, tanto a noiva quanto os familiares da mulher passaram a considerar a possibilidade de desconvidá-la do casamento, algo que acabou acontecendo devido a uma nova “ideia” da mulher.

“Ela falou com meu filho que não queria que ele me levasse ao altar, pois ela é quem deveria fazer isso para ter um momento ao lado do filho dela no altar. Todos nós ficamos passados”.

“Recentemente, nós armamos uma visita dela a nossa casa onde eu e meu noivo a sentamos com calma e explicamos que ela não seria bem-vinda no nosso casamento. Ela ficou irritada e na mesma hora me culpou por ter ‘influenciado a família’ a retirar o convite dela”.

“Nesse ponto, em meio aos gritos, eu disse a ela para parar de agir dessa forma, mas quando vi que tudo iria recomeçar eu levantei a voz e disse: ‘Caso você não tenha reparado, sou eu que estou casando com seu filho, não você’. Ela apenas pegou as coisas dela e foi embora”.

Apesar de não ter falado novamente com a noiva após o incidente, a sogra ainda não aceitou a situação e voltou a procurar pelo filho da noiva na esperança de convencer o menino a não levar a mãe ao altar.

“Ela também quer um pedido de desculpas da minha partem, mas ninguém acha que eu agi errado. Eu apenas fiquei cansada de ter que lidar com as atitudes dela”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve preparar um esquema de segurança especial para evitar que a sogra destrua seu casamento.

“Eu não me importaria com o que ela acha que você deve fazer, até porque todos parecem estar do seu lado nessa história. Considere a possibilidade de contratar uma equipe de segurança para seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Eu teria feito a mesma coisa se estivesse na sua situação. Por favor, combine senhas com os fornecedores e contrate uma equipe de segurança, caso contrário ela pode destruir seu casamento”, finalizou outra.