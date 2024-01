Reação de jovem ao saber sobre ‘acidente’ com robô aspirador provoca a ira da mãe

Um caso inusitado foi capaz de arrancar gargalhadas dos usuários do Reddit ao longo da noite da última terça-feira, dia 30 de janeiro. Em um relato bem-humorado, um rapaz revelou como sua reação a um “evento trágico” acabou comprometendo a relação entre ele e a mãe.

Sem se identificar, o rapaz conta que a situação toda foi relevada quando a mãe decidiu fazer uma ligação para atualizá-lo sobre suas férias.

“Ela estava em sua casa de inverno, que fica na Flórida, e começou a me contar sobre como ela esqueceu a porta aberta enquanto limpava a casa. Sem entender onde exatamente ela queria chegar com essa história, me surpreendi quando ela foi direta e revelou que seu robô aspirador teve um fim trágico”.

“Minha mãe tem a mania de dar voltas e voltas ao contar as coisas, então fui pego desprevenido e acabei tendo um ataque de risos ao saber que o robô aspirador desapareceu e depois de algum tempo foi localizado nos fundos da piscina”.

Ele ficou em uma situação ruim

O rapaz continua sua história explicando que a mãe ficou completamente inconformada com sua reação diante do relato, sendo incapaz de esconder seu descontentamento com as risadas do filho.

Ela prontamente o informou sobre o valor do aparelho perdido, ressaltando que não era um eletrodoméstico dos mais baratos.

“De alguma forma, a reação dela ao falar do preço do robô acabou deixando tudo ainda mais engraçado. As coisas ficaram ainda piores para mim quando ela comentou que, aparentemente, o robô não parou de funcionar de imediato. Parece que aquela coisinha inteligente ficou tentando sair da piscina”.

“Neste ponto minha mãe estava completamente irritada porque o robô aspirador não tinha mecanismos a prova d’água ou ferramentas de flutuação, e eu já estava chorando de rir. Resultado: agora minha mãe está irritada comigo, o robô parou de funcionar e eu provavelmente não serei convidado para o jantar de Páscoa”.

Para os usuários do Reddit, a reação dele foi completamente compreensível.

“Você não reagiu errado, envie uma mensagem de condolências para ela e compre um novo robô aspirador como presente de Páscoa”, sugeriu uma pessoa.

“Primeiro de tudo, a situação é extremamente engraçada, segundo, esse é o risco que as pessoas correm ao utilizar esse tipo de tecnologia”, finalizou outra.