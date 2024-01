Rainha da beleza teria espancado até a morte o filho do seu namorado

Uma jovem rainha da beleza foi acusada de assassinar o filho de seu namorado. Trata-se de Trinity Poague, de 18 anos, que foi presa em 19 de janeiro e acusada dos crimes de homicídio, agressão agravada e crueldade contra crianças, de acordo com o Escritório de Investigação da Geórgia (GBI), nos Estados Unidos.

De acordo com o artigo do 'The New York Post', tudo começou algumas semanas atrás, quando o Departamento de Polícia da Universidade Estadual George Southwestern (GSW) solicitou ao GBI que investigasse a morte de um bebê de 18 meses.

“A pesquisa indica que uma criança de 18 meses que não estava respondendo foi levada à sala de emergência do Hospital Phoebe Sumter em Americus, Geórgia. A equipe do hospital tomou medidas para salvar a vida da criança; no entanto, ela faleceu”, afirmou o GBI ao meio de comunicação mencionado.

O bebê foi levado para a emergência com o nome de Jaxton Drew, mas foi descoberto no certificado de nascimento que seu nome é Romeo Ángeles.

Espera-se o relatório da autópsia, mas preliminarmente sabe-se que a causa da morte do bebê foi algum tipo de traumatismo contundente.

Após várias entrevistas e um exame do estado do bebê, os agentes do GBI prenderam a ex-miss Donalsonville, Trinity Poague, na sexta-feira, 19 de janeiro.

Atualmente, ele está na prisão do condado de Sumter sem direito a fiança. Enquanto a investigação continua, o comitê responsável pelo concurso Miss Donalsonville decidiu deixar o título de Miss Donalsonville vago, com base no código ético da organização. Essa medida será mantida até que uma nova rainha possa ser coroada, de acordo com o jornal 'Donalsonville News'.

A jovem de 18 anos se formou com honras na Academia Southwest Georgia em Damasco. Atualmente, ela ostentava o título de Miss Donalsonville e recentemente havia participado do Festival Nacional do Amendoim, realizado no final de outubro.

Era estudante na Georgia Southwestern State University em Americus, onde foi selecionada como uma das 22 estudantes do primeiro ano para fazer parte do Programa de Liderança do Presidente Jimmy Carter. Por sua vez, a família do pequeno criou uma conta GoFundMe para o pai do menino de 18 meses, que é o ‘único cuidador’ do menor.