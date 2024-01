“Que susto”: homem propõe casamento em Cali fingindo um assalto

Um dos momentos mais significativos na vida de um casal é quando se faz o pedido de casamento. Enquanto alguns escolhem cenários românticos ou jantares especiais, outros optam por mostrar sua criatividade de maneiras inesperadas, como foi o caso de um casal em Cali.

Em um cruzamento viário na capital do Vale do Cauca, um veículo vermelho parou para permitir que um homem avançasse. No entanto, ao se aproximar, o homem exclamou: "Não me faça correr, desça do carro". Nesse momento, uma motocicleta se posicionou em frente ao carro, bloqueando o caminho. Para adicionar um toque adicional, outra moto com dois indivíduos a bordo se aproximou e se posicionou na porta do passageiro, onde estava a mulher.

Proposta de casamento inusitada

Com os rostos cobertos, os indivíduos tiraram o casal do veículo, simulando estar armados. Quatro homens cercaram a mulher, enquanto outros dois cuidaram do homem, fazendo-o ajoelhar. Em um momento de aparente tensão máxima, o homem ajoelhado tirou um anel e pediu a sua parceira em casamento.

Naquele momento, os supostos "ladrões" começaram a aplaudir e comemorar o "sim" da mulher, que entre risos e possivelmente nervosa, dava pequenos tapas no braço direito do seu noivo. No final, o casal apaixonado, em meio ao reconhecimento daqueles que testemunharam a cena peculiar, compartilhou um beijo.

O vídeo ganhou relevância nas redes sociais, especialmente em X, onde alguns usuários classificaram essa forma de pedido de casamento como inadequada. "Num país tão afetado pela violência como o nosso, isso não parece ser uma proposta bonita. Pelo contrário, é angustiante e horrível", expressou um usuário em X.