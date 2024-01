Palmadas: estudo revela danos cerebrais em crianças

Uma recente pesquisa da Harvard Graduate School of Education destaca os efeitos nocivos das palmadas como método disciplinar em crianças. Contrariando a crença comum de que palmadas leves são inofensivas, o estudo revela alterações na resposta cerebral das crianças, equiparando-se aos efeitos de maus-tratos graves.

Conduzido com 147 crianças, o estudo utilizou ressonância magnética para analisar as respostas cerebrais diante de estímulos emocionais. Surpreendentemente, as crianças que receberam palmadas demonstraram uma resposta cerebral intensificada, comparável a formas mais severas de maus-tratos, afetando áreas cruciais para o desenvolvimento emocional e a regulação de ameaças.

Palmadas educativas? Castigo pode ter efeitos nocivos nas crianças https://t.co/AUuRh5jfhY — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) January 25, 2024

Embora países como Suécia e Finlândia tenham abolido a prática há décadas, nos Estados Unidos, cerca de um terço dos pais admite usar palmadas semanalmente. No Brasil, a legislação proíbe castigos físicos contra crianças, mas o estudo destaca a necessidade de políticas mais abrangentes e apoio às famílias.

Disciplina positiva e mudança global

Jorge Cuartas, autor do estudo, destaca a ineficácia da surra como ferramenta disciplinar e propõe métodos mais positivos, como a disciplina positiva. Além disso, Cuartas insta a pressionar por políticas globais que proíbam os castigos corporais, reconhecendo a importância de oferecer apoio às famílias diante de desafios educacionais.