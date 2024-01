Mulher é criticada por atender chamada de emergência durante o casamento da amiga

Uma jovem está completamente magoada com a forma que foi tratada por sua melhor amiga. Segundo seu desabafo no Reddit, a amiga não aceitou o fato de que ela precisou atender uma ligação de emergência durante seu casamento.

Sem se identificar, a jovem conta que o casamento de sua melhor amiga aconteceu no último final de semana. Seguindo uma tendência, a noiva optou por um “casamento offline” no qual os convidados são orientados a não utilizar o celular.

“Eu respeito a escolha dela e até mesmo pretendo adotar o mesmo tipo de regra no meu casamento. Tudo foi perfeito durante a manhã, a cerimônia foi incrível e a recepção também estava excelente até que notei minha irmã tentando me ligar. Eu ignorei a ligação porque ela sabia que eu estava em um casamento onde não era permitido usar o telefone, mas estranhei quando ela me ligou outras 70 vezes”.

“A situação chegou a um ponto em que eu precisei atender e eu acreditei que minha melhor amiga, que me conhece a vida toda, entenderia a situação uma vez que parecia ser uma emergência familiar, e que realmente era”.

Ela foi criticada

A mulher explica que quando atendeu a ligação de sua irmã foi informada de que a mãe tinha sofrido um acidente naquela manhã e estava hospitalizada para tratar uma concusão. Porém, ela logo descobriu que esse não seria seu único problema.

“Alguém me viu no telefone e contou para minha amiga. Quando fui encontrá-la para explicar a situação e pedir desculpas por precisar ir embora mais cedo ela começou a gritar comigo por estrar seu casamento ao atender meu celular”.

“Eu expliquei o ocorrido e ele disse que isso não era desculpa, que eu deveria ter esperado até o final da festa. Fiquei tão magoada com a forma com que ela falou comigo que eu saí de lá na mesma hora, eu também precisava ir ao hospital”.

Leia também: Sogra não é convidada para casamento e recebe recado

“Depois ela me mandou mensagens dizendo que não era difícil respeitar sua escolha de não usar o celular. Alguns amigos e o marido dela também me mandaram mensagens ofensivas. Por outro lado, minha família acha que eu agi corretamente, mas não consigo deixar de me sentir mal. Ela é como uma irmã para mim”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela realmente passou por uma emergência e precisava usar o celular naquele momento, algo que a noiva deveria entender.

“Você agiu corretamente ao atender a ligação da sua irmã. Foi uma emergência real. É uma pena que sua amiga não consiga entender a gravidade da situação. Dê um pouco mais de tempo a ela e depois tente conversar com calma”, comentou uma pessoa.

“Sua amiga agiu de forma terrível mesmo diante da notícia de que uma pessoa da sua família, sua mãe, estava hospitalizada”, finalizou outra.