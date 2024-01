Mulher decidiu deixar herança milionária para seus animais de estimação e não para seus filhos

Uma notícia curiosa sobre uma mulher chinesa, identificada como a senhora Liu de Xangai, gerou um intenso debate online depois que foi revelado que ela decidiu deixar toda a sua fortuna, estimada em cerca de 20 milhões de yuans, para seus gatos e cães em vez de seus próprios filhos.

De acordo com relatórios do South China Morning Post e Zonglan News, os filhos de Liu não a visitaram ou cuidaram dela quando ela estava doente e raramente entraram em contato com ela. Esse comportamento desencadeou uma mudança radical em seu testamento, deixando seus fiéis animais de estimação como os principais beneficiários de seu legado.

A senhora Liu explicou à imprensa que mesmo quando estava doente, seus filhos não a visitaram, cuidaram dela ou entraram em contato com ela com frequência. Isso a levou a considerar em quem confiaria sua fortuna.

Para garantir o bem-estar de seus animais, Liu nomeou uma clínica veterinária local como administradora de sua herança. Chen Kai, funcionário do Centro de Registro de Testamentos em Pequim, comentou que embora não seja legalmente possível deixar dinheiro diretamente para os animais de estimação na China, designar uma clínica veterinária é uma alternativa viável.

Chen Kai também explicou que outra opção é deixar uma pessoa de confiança para supervisionar a clínica e garantir que os animais de estimação recebam os cuidados necessários.

Apesar da peculiaridade da situação, outro funcionário do Registro de Testamentos alertou a senhora Liu sobre os riscos de confiar completamente na clínica. Foi sugerida a possibilidade de modificar seu testamento caso seus filhos mudassem de atitude em relação a ela no futuro. O funcionário expressou: "Dissemos à tia Liu que, se seus filhos mudassem de atitude em relação a ela, sempre poderia modificar seu testamento novamente".

A história gerou opiniões divididas na rede, alguns expressando decepção com a decisão de Liu e outros a apoiaram. “Bem feito. Se minha filha me tratar mal no futuro, também deixarei minha casa para outros”, escreveu um usuário das redes sociais.