Mulher de 60 anos sobrevive após ser ‘compactada’ por caminhão de lixo

Uma mulher de 60 anos sobreviveu após ser ‘compactada’ por um caminhão de lixo. Conforme informações que repercutiram na imprensa internacional e nacional, o caso ocorreu em New Hampshire, nos Estados Unidos, e veio à público após uma agência de notícias local divulgar o relato de vizinhos e autoridades que presenciaram o resgate da idosa.

Segundo as publicações, a mulher ficou gravemente ferida após cair dentro de um grande container de armazenamento de lixo localizado no condomínio em que mora. Ela foi parar dentro do caminhão quando o veículo chegou para realizar o esvaziamento do conteúdo da lixeira. Após ser “despejada” para dentro do caminhão de lixo, ela foi compactada junto ao conteúdo recolhido.

Na ocasião, a presença da mulher foi identificada após o motorista vê-la por meio de uma câmera instalada no veículo, o que só aconteceu depois de o lixo descarregado ser compactado ao menos 4 vezes pelos mecanismos do caminhão.

Quadro clínico considerado crítico

Não foi possível saber ao certo quanto tempo a mulher ficou dentro do container de lixo ou como ela caiu no local, mas as autoridades confirmaram que se trata de uma moradora da região, e não de uma pessoa que buscava se abrigar do frio. A informação foi confirmada por Ryan Cashi, chefe do Corpo de Bombeiros, durante entrevista a um veículo da imprensa internacional.

Apesar de ser retirada do caminhão com vida e consciente, os bombeiros confirmaram que ela aparentava estado de consciência alterado, ficando impossibilitada de manter uma comunicação clara com a equipe de resgate e, consequentemente, incapaz de esclarecer o ocorrido. Tudo o que ela foi capaz de fazer foi confirmar que caiu na lixeira ao despejar seu próprio lixo.

Segundo declarações de vizinhos ao Boston 25 News, os gritos da mulher chamaram a atenção para o que estava acontecendo. “Tudo o que conseguia ouvir eram gritos. Ela estava agonizando”, afirmou Amanda Czzowitz, vizinha que acompanhou o resgate.

Para conseguir resgatar a mulher, o corpo de bombeiros precisou utilizar uma cesta para retirá-la de dentro do compartimento de compactação de lixo.

“Quando tudo aconteceu meus filhos estavam voltando da escola, eles também acompanharam o resgate e eu precisei pedir a eles para não olharem o momento em que os bombeiros a retiraram”, conta a vizinha.

Segundo informações divulgadas pelas equipes de emergência que trabalharam no resgate da mulher, a idosa foi retirada do local com vida e encaminhada para tratamento médico. Aparentemente, seu quadro clínico consiste em uma série de fraturas espalhadas pelo corpo e foi considerado crítico pelas equipes de atendimento que receberam a vítima no Eliot Hospital.