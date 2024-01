Mãe indignada: passageiros ignoram socorro à filha desmaiada em trem lotado

Uma mãe expressou sua fúria quando passageiros em um trem lotado se recusaram a prestar assistência à sua filha, que desmaiou repentinamente, criando uma situação de angústia.

A mãe ficou atônita ao perceber que, enquanto sua filha adolescente enfrentava um momento difícil em um trem lotado, poucos passageiros ofereceram ajuda. A jovem, a caminho da universidade, desmaiou, e a mãe critica o comportamento "ultrajante" da maioria dos passageiros, especialmente dos homens.

Fed-up mum slams 'outrageous' behaviour on train after daughter suddenly faints https://t.co/mwn09ex9Lf pic.twitter.com/cNpQXEDNQC — Virall Newss (@VirallNewss) January 25, 2024

Desmaio sem solidariedade

A adolescente, a caminho da faculdade, começou a sentir tonturas no trem movimentado. Por sorte, uma senhora próxima a segurou para evitar uma queda perigosa. No entanto, a mãe ficou indignada ao perceber que nenhum dos homens no trem ofereceu ajuda ou sequer um assento.

Ao compartilhar sua experiência no Mumsnet, a mãe anônima expressou sua frustração com o comportamento dos passageiros. A comunidade online também se indignou, chamando o incidente de "comportamento vergonhoso" e destacando a falta de decência humana na situação.

Críticas e reflexões

Usuários do fórum levantaram questões sobre a qualidade do comportamento público e sugeriram que essa falta de solidariedade não é um incidente isolado. Alguns comentários mencionaram casos similares, como a ignorância deliberada de homens em relação a mulheres grávidas em transporte público.

Os nomes dos envolvidos foram omitidos para preservá-los, visto se tratar de relato de fato real na comunidade online Mumsnet.