Influenciadora recebe críticas após vídeo bizarro com bolsa

Uma designer de moda italiana e empresária digital, Giulia Nati, de 32 anos, está enfrentando críticas após compartilhar um vídeo peculiar em que aparece conectada a uma 'bolsa gotejante' Hermès.

Nati postou o vídeo no Instagram com a legenda: "preciso de um novo desejo", mostrando-se deitada com uma máscara de oxigênio, enquanto um tubo a conecta a uma bolsa Hermès avermelhada como se fosse um gotejamento intravenoso.

Reações e críticas

Apesar de ter recebido mais de 17.600 curtidas, o vídeo gerou críticas, especialmente de sobreviventes de câncer. Carolina Marconi, uma atriz diagnosticada com câncer de mama, comentou que a imagem não a faz rir e expressou tristeza.

Nati se defendeu em uma história no Instagram, destacando que o vídeo teve 17 mil curtidas em comparação com 2 mil comentários negativos. Ela classificou o conteúdo como leve e alegou que as críticas não representam a maioria.