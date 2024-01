“Estamos saindo com o mesmo cara?”: Homem processa 27 mulheres por expor seus defeitos em um grupo do Facebook

Este é o caso de Nikko D’Ambrosio. Ele vive em Chicago (Estados Unidos) e iniciou uma ação legal contra 27 mulheres, um homem e o Facebook. De acordo com o seu relato, elas fizeram comentários prejudiciais e expuseram suas falhas depois de terem encontros com ele em um grupo chamado ‘Estamos saindo com o mesmo cara’.

A ação foi formalmente apresentada em 11 de janeiro de 2024 em um tribunal federal em Illinois. No documento, D’Ambrosio alega ter sido vítima de vários atos prejudiciais e solicita uma indenização superior a US$ 75 mil, bem como medidas cautelares para impedir a continuação das publicações.

O grupo do Facebook faz parte de uma série de subgrupos de várias cidades grandes dos Estados Unidos e Canadá, que levam esse nome. Neles, os usuários compartilham suas experiências negativas ao sair com homens em suas áreas. No entanto, na denúncia ‘Are We Dating the Same’, o foco inicial era identificar sinais de alerta e proteger as mulheres de homens perigosos.

No entanto, o grupo de Chicago, que tem mais de 80.000 usuários, mudou sua descrição e agora se concentra em "proteger as mulheres sem emitir julgamentos sobre os homens". D'Ambrosio argumentou que vários homens já foram mencionados de forma negativa e que eles não perceberam isso.

O cara, de acordo com a acusação, teve um encontro consensual com uma mulher que depois compartilhou uma foto dele no grupo e surgiram comentários de outras garotas o qualificando como “psicopata” e “muito grudento”. Essa situação causou vergonha, sofrimento emocional, danos à sua imagem e até perda de dinheiro.

De acordo com o escritório de advocacia que representa D’Ambrosio, eles estão agora procurando por “vítimas em situações similares”, como revelado à ‘404 Media’.

“A acusação afirma que milhares de homens foram potencialmente difamados por membros do grupo através dessas publicações online e ainda não têm conhecimento dos ataques ao seu caráter como resultado do status privado do grupo de mídia social e da lista de membros fortemente moderados.”