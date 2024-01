Dicas para pais: 'olhar alto' na prevenção de perdas de crianças

A ideia de perder seu filho é um sentimento que nenhuma mãe ou pai deseja contemplar, mas é vital que os pais saibam como reagir caso o pesadelo se torne realidade.

Jess Martin, mãe que passou pelo horror de perder o filho no supermercado, compartilhou suas principais dicas na esperança de ajudar outros pais. A técnica de 'olhar alto' é sua principal recomendação.

Jess, em seu TikTok @jesmartin, explicou como o método a ajudou a localizar rapidamente seu filho em uma loja. Ao perder um filho, ela enfatiza a importância de gritar em voz alta a descrição da criança, envolvendo as pessoas ao redor na busca.

"Se você está em um parque de diversões, zoológico, shopping, seja lá o que for, e olha em volta e seu filho não está mais com você, o que você quer fazer é começar a procurá-lo em voz alta. Você quer olhar alto, e o que quero dizer com isso é que você começa a gritar a descrição dele enquanto olha."

Dicas adicionais da mãe prevenida

Jess compartilha outras sugestões práticas, como vestir as crianças com cores vivas para fácil identificação e tirar fotos antes de sair para documentar sua aparência no dia. Recomenda também escrever o número de telefone nos braços das crianças para contato rápido.

Esperamos que ninguém precise recorrer a essas dicas, mas no caso de um pai perder o filho, seguir essas estratégias pode fazer toda a diferença na rápida localização e retorno da criança.