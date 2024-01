Cliente retira gorjeta de U$150 após confronto com garçonete

Uma cliente de 30 anos relata uma redução drástica na generosa gorjeta à sua garçonete após um confronto rude no restaurante.

A usuária do Reddit OttoBonz afirma ter deixado U$200 em dinheiro na mesa para uma conta de U$46, resultando em uma gratificação massiva de U$154. No entanto, um confronto acalorado fez com que ela retirasse parte do valor.

A cliente descreve a garçonete como "uma jovem simpática" que, aparentemente, prestou um serviço excepcional. Após ser abordada de forma ríspida por cobrança indevida, a cliente retirou U$150 da gorjeta, substituindo por U$50 para cobrir a conta com uma pequena gratificação.

Lição aprendida

A postagem do Reddit revela que o dinheiro era visível e o restaurante não estava movimentado. A cliente expressou descontentamento pela abordagem da garçonete, enquanto alguns usuários apoiaram a decisão, considerando-a uma lição valiosa.

A atitude da cliente divide opiniões, destacando a importância da comunicação e abordagem profissional no setor de serviços. A situação serve como exemplo de como a falta de diálogo pode impactar as gratificações dos clientes.