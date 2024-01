Avó perfura as orelhas da neta sem autorização e é proibida de ver o bebê novamente

O relato de uma mãe está causando revolta entre os leitores do tópico “AmITheAsshole” do Reddit. Em um desabafo repleto de desconforto, a mulher revelou como descobriu que a sogra furou as orelhas de sua filha sem ter autorização para fazer isso.

Sem se identificar, a mulher de 32 anos revela que tem uma filha de apenas seis meses de vida. Ela e o marido tem heranças culturais diferentes, sendo que em sua cultura não é comum o uso de brincos por bebês.

“Meu marido, por outro lado, vem de um país onde é comum perfurar as orelhas de bebês meninas logo nos primeiros meses de vida. Desde que nossa filha nasceu a mãe dele inclusive vem insistindo para nós fazermos isso, mas eu fui clara ao dizer que não iria perfurar as orelhas da minha filha até que ela tivesse idade suficiente para pedir por isso”.

“No meu país, onde moramos, não é comum que bebês tenham suas orelhas perfuradas. Ao mesmo tempo, isso também não é ilegal”, explica a mãe.

Ela não teve suas vontades respeitadas

A mãe, que acreditava que o assunto estava resolvido, logo percebeu que seus temores em relação à sogra poderiam se confirmar. Após deixar a filha sob cuidados da mãe de seu marido ela foi surpreendida ao encontrar a menina com brincos nas orelhas.

“Minha sogra ficou olhando nossa filha durante o final de semana e simplesmente decidiu perfurar as orelhas dela sem o meu conhecimento e consentimento. Eu fiquei enlouquecida quando vi! Minha filha estava chorando e com dor e precisei levá-la ao médico para saber se deveríamos ou não tirar os brincos. O médico os removeu assim que percebeu o incômodo que os furos causaram em minha filha”.

“Na mesma hora eu decidi que ninguém do lado paterno da família terá permissão para ter contato não supervisionado com a minha filha até que ela seja uma adolescente. A única exceção é a minha cunhada que ficou ao meu lado durante toda essa história”.

“Eu perdi toda a confiança que tinha na minha sogra e temo que ela faça isso novamente. Eu também precisei dizer a ela que se ela tiver algum problema com a minha decisão eu serei obrigada a levar o caso à polícia”.

A mulher finaliza revelando que o marido apoia sua decisão, mas que acredita que ela está exagerando na forma como reagiu, algo que os usuários do Reddit discordam.

“Não foi exagero. Sua sogra demonstrou que é capaz de impor as vontades dela acima das decisões feitas por você e seu marido”, comentou uma pessoa.

“Tirando toda a questão cultural envolvida, sua sogra não é a mãe da sua filha, logo ela não toma decisões sobre o corpo da sua filha. Ela sabia que você não apoiava isso e ainda assim fez pelas suas costas, você não está errada”, finalizou outra.