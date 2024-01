Assustador: 'fantasma' surge em fotos de acidente de carro fatal

Após um trágico acidente de carro, imagens desconcertantes capturaram o que alguns acreditam ser um 'fantasma' escondido nas proximidades. O incidente ocorreu na Cidade do México, onde um motorista colidiu com um poste telefônico, resultando na perda de um jovem de 24 anos.

Após o choque, paramédicos chegaram ao local, declarando a vítima de 24 anos morta devido a traumatismo craniano, enquanto o segundo ocupante, de 23 anos, foi levado ao hospital em estado grave. No entanto, moradores locais afirmam ter testemunhado uma figura misteriosa vestida de preto nas proximidades do acidente, desencadeando especulações sobre o sobrenatural.

Semelhança com filmes de terror

As imagens mostram a figura vestida com um manto preto, evocando comparações com o assassino da franquia de filmes 'Pânico'. Com um rosto pálido e expressão assustadora, a aparição alimenta o mistério em torno do local do acidente. Esta não é a primeira vez que eventos sobrenaturais são associados a acidentes, gerando debates sobre coincidências inexplicáveis.

O manto misterioso persiste enquanto a comunidade local se questiona sobre a origem dessa figura fantasmagórica nas fotos do acidente fatal.