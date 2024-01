Ao ritmo do Heavy Metal! Veja como os alunos se exercitam durante suas aulas na China Captura de tela do YouTube

A música tem demonstrado sua capacidade de unir pessoas de diferentes condições sociais, idades e países de origem. Tornou-se uma linguagem universal compreensível para todos, razão pela qual cada vez mais pessoas incorporam esse idioma em seus métodos de aprendizado. Dessa forma, uma escola na China ofereceu um exemplo perfeito ao usar a icônica música ‘Nine Treasures’ da banda Tes River’s Hymn durante uma sessão de exercícios.

O clipe, que se tornou viral através do TikTok, apresenta um grupo de alunos realizando exercícios enquanto estão sentados em seus respectivos lugares para se manterem em forma ao longo do dia. O que chamou notavelmente a atenção dos internautas foi a escolha da música de fundo, pois, em vez de ouvirem as típicas melodia do país, os estudantes se movimentavam ao ritmo do Heavy Metal.

As crianças estão acompanhadas pela sua professora, que veste preto e lidera a turma de frente, dirigindo-os com movimentos cheios de energia e vitalidade. Esses movimentos envolvem o uso de seus braços, cabeça e costas, proporcionando-lhes um alívio dos dias escolares ocupados e oferecendo-lhes uma saída para liberar toda a energia acumulada. Além disso, ao ritmo da música mencionada anteriormente, é possível observar as crianças movendo seus braços e cabeças de forma muito coordenada, evitando assim qualquer risco de lesões.

A reação nas redes sociais

A reação no TikTok foi notável, e embora alguns usuários tenham expressado preocupação com possíveis tonturas que esse exercício poderia causar, a maioria mostrou apreço por essa forma particular de se exercitar e elogiou a maneira tão divertida com que as crianças se moviam. Alguns comentários incluíram:

"Ativando a inteligência com a liberação de dopamina e neurotransmissores que favorecem a memória, eu amo rock."

"Uma maneira muito criativa, além de eficaz, para que as crianças dessa idade conservem sua energia e alcancem uma maior concentração na escola".

"Quando eu for professor, não direi nada, mas haverá sinais."

Foram alguns dos comentários.