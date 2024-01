Veterano de guerra finge usar cadeira de rodas por 20 anos e consegue receber mais de R$ 3 milhões em benefício social

Christopher Stultz, de 49 anos, admitiu que fingia a necessidade de utilizar cadeira de rodas para se locomover. O veterano de guerra dos Estados Unidos arrecadou cerca de R$ 3,3 milhões de benefício social nos últimos 20 anos.

A mentira do veterano, que e lutou na Guerra do Golfo, ocorrida entre 2 de agosto de 1990 e 28 de fevereiro de 1991, foi descoberta após ele ser visto “andando sem dificuldades” em visitas ao escritório Departamento de Assuntos de Veteranos.

De acordo com o site ‘Extra’, o homem chegou de cadeira de rodas no centro médico do departamento localizado em Boston (EUA). Contudo, ao sair, ele foi visto guardando a cadeira no porta malas e dirigindo normalmente. Em seguida, ele foi visto caminhando normalmente em um shopping.

LEIA TAMBÉM: Brasileira que transportava 130 sapos venenosos é apreendida em aeroporto na Colômbia

No ano seguinte, em visita ao local para renovar o benefício, a ação foi novamente observada.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA, Christopher se declarou culpado no 25 de janeiro por realizar falsas declarações ao Departamento de Assuntos de Veteranos em 2003 para atestar 100% da incapacidade de locomoção.

Atuando como professor do ensino fundamental, o ex-militar também utilizou a suposta condição física para adquirir “carros especiais projetados para ajudar veteranos com mobilidade reduzida”, que valem menos que o veículos comuns.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Influenciador fitness Renato Cariani é indiciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

⋅ Drones e policiais infiltrados: esquema de segurança será reforçado no carnaval de rua de SP

⋅ “Evite mencionar essa palavra a bordo de um cruzeiro de luxo”, adverte passageiro