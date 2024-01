Pós-Covid revela aumento de mortes relacionadas a doenças cardiovasculares

Um novo relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e da Universidade Northwestern revela um aumento alarmante nas mortes relacionadas a doenças cardiovasculares, revertendo uma tendência decenal de queda pós-COVID-19.

Rebecca C. Woodruff, do CDC, expressou preocupação com a evidência emergente de que as doenças crônicas pioraram nos primeiros dois anos da pandemia de COVID-19. Isso foi particularmente notável em doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVC), que apresentavam melhorias antes da pandemia.

Entre 2020 e 2022, as mortes por doenças cardiovasculares superaram as expectativas em 228 mil em todas as faixas demográficas, revertendo a tendência decenal. Naquele período, houve um aumento de 9,3%, contrastando com a queda de 8,9% entre 2010 e 2019.

Covid-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Impacto abrangente da COVID-19

Woodruff e sua equipe atribuem o aumento significativo ao impacto generalizado da COVID-19. A pandemia interrompeu o acesso à saúde para muitos, resultando em atrasos no tratamento de problemas cardíacos crônicos ou agudos.

Além disso, a COVID-19 dificultou a manutenção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, sono adequado, atividade física regular e o controle de fatores de saúde como pressão arterial e glicose.

O CDC destaca novas evidências que apontam para uma conexão entre contrair COVID-19 e um aumento do risco de doenças cardíacas.

Woodruff enfatiza a necessidade de priorizar a prevenção e o manejo de doenças cardiovasculares, considerando as lições aprendidas durante a pandemia. A pesquisa contínua é crucial para orientar abordagens clínicas e de saúde pública na prevenção, detecção e tratamento dessas condições.