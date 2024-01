Mulher para no hospital após receber surpresa de aniversário de colegas de trabalho: ‘Foi grave’

Uma dupla de rapazes, de 22 e 23 anos de idade, resolveu surpreender uma colega de trabalho, de 25 anos, por seu primeiro ano na empresa onde trabalham. No entanto, o evento resultou no encaminhamento da jovem para o hospital. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/kevinplas.

Meu colega Lukas e eu decidimos surpreender nossa colega de trabalho, Lily, em seu aniversário de primeiro ano [de empresa]. Com autorização da nossa chefe decidimos encher todo o escritório dela com balões, normalmente começamos a trabalhar às 9h mas para isso chegamos três horas mais cedo, às 6h”, iniciou o texto na rede social.

“Juntos, gastamos cerca de 50$ em equipamentos para fazer isso, terminamos em duas horas e começamos a esperar até que Lily chegasse ao escritório”, continuou o texto. No entanto, não esperavam o que estava prestes a acontecer…

Encaminhamento ao médico

“Depois de 45 minutos, [Lily] chegou e subiu para o escritório. Assim que apareceu, abriu a porta e a sala inteira ficou cheia de balões. Mas como eram tantos, muitos deles escaparam da sala e caíram sobre [ela]”, escreveu o usuário da rede social.

Após a queda dos balões, a jovem começou a gritar e recuou rapidamente. Os funcionários então saíram do esconderijo para surpreendê-la com a homenagem. No entanto, se chocaram com sua reação.

“Ela nos disse ser muito alérgica ao látex, mas eu não entendi. Ela explicou que os balões são feitos de látex e que eu deveria saber que ela era alérgica”, desabafou.

“Depois de 30 minutos, a reação alérgica tornou-se tão grave que ela teve que ser levada às pressas para o hospital. Não era minha intenção fazer isso porque pensei que os balões eram feitos de borracha. Já se passaram dois dias e ela está se recuperando em casa desde que voltou do hospital hoje”, finalizou o texto na rede social.

