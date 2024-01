Mulher desperta revolta no marido após contar segredo financeiro que ele pediu para guardar

Um homem se revoltou com a esposa, após ter seu segredo financeiro revelado à família por ela. Mesmo tendo pedido para não contar a ninguém, a informação se espalhou e gerou um conflito em seu relacionamento. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/ClearAccountant3722.

“Recentemente descobri que herdarei algumas propriedades e uma quantia significativa de dinheiro. Eu contei para minha esposa, mas deixei claro que isso era apenas entre nós e ela não deveria contar a ninguém, especialmente a sua irmã tagarela. Não queria que ninguém soubesse da herança. Investi quase todo o dinheiro, contratei uma administradora de imóveis e pretendo manter nosso estilo de vida atual”, iniciou o texto.

“Em um jantar com seus pais e irmãos, seu pai me parabenizou pela sorte inesperada e meu cunhado me chamou de lado para perguntar sobre as casas que receberei. Ele e sua esposa (a irmã mais velha da minha mulher) têm economizado para comprar uma casa, mas ainda não economizaram o suficiente e suas pontuações de crédito são baixas”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem ‘acusa’ namorada de tê-lo engordado durante relacionamento e gera conflito”

Revolta manifestada

Haja vista o pedido de sigilo por parte do marido, ele se enfurece ao descobrir que seu segredo foi violado pela esposa. Irritado, gritou com ela no meio do caminho, enquanto se dirigiam para casa.

“Admito que não foi meu melhor momento, mas ela fez exatamente o que eu disse para ela não fazer. Ela argumentou que a minha exigência de sigilo não era correta e que ela tinha o direito e o dever de contar à sua família sobre a nossa situação financeira, porque esta também é a sua situação financeira”, desabafou.

“Discutimos por horas, então, quando finalmente me cansei, eu disse a ela que ela não era confiável para guardar nossos segredos e que não contaria mais nada a ela sobre a herança a partir deste minuto”, continuou.

Mesmo no calor do momento, o homem afirma que depois tudo fez ainda mais sentido e não contará mais nada à sua esposa. “Devemos nos encontrar com nosso advogado e, mais tarde, com um consultor financeiro na próxima semana, mas acho que mudarei esse compromisso apenas para mim”, disse.

“Só para deixar claro, ela é livre para discutir qualquer coisa com sua família. Só tive dois assuntos sobre os quais ela não tem permissão para falar: minha saúde e nossas finanças”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.