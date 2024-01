Movimentos mínimos podem mitigar riscos de saúde relacionados ao sedentarismo

O sedentarismo, seja por trabalhar em um escritório, relaxar no sofá ou passar longas horas na cama, está associado a riscos à saúde, como aumento do risco de doenças, incluindo demência, e morte prematura, segundo estudos.

Scott Capozza, fisioterapeuta oncológico do Smilow Cancer Hospital do Yale Cancer Center, destaca que períodos prolongados de sentar não são benéficos para o coração, pulmões e circulação sanguínea.

Um recente estudo revela que uma vida sedentária está ligada a um aumento de 16% no risco de morte por todas as causas. Aqueles que passam a maior parte do tempo sentados em seus empregos precisam de 15 a 30 minutos adicionais de exercício diário para mitigar o risco.

Embora o exercício regular seja considerado um contrapeso ao tempo prolongado de sentar, a quantidade e a frequência ideais ainda geram debate entre os especialistas.

Alongamento-KATRIN-BOLOVTSOVA-Pexels

KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Movimento regular

Keith Diaz, professor associado de medicina comportamental no Columbia University Medical Center, sugere que movimentos regulares ao longo do dia são a melhor maneira de quebrar o período sentado. Caminhadas curtas durante o dia foram associadas à redução da pressão arterial e picos de glicose.

Diaz aconselha a vincular caminhadas a pausas para água ou ao final de reuniões, tornando o hábito mais sustentável. Ele destaca que apenas cinco minutos de caminhada de baixa intensidade são eficazes, mas sugere que um minuto de atividade moderada a vigorosa pode ser ainda melhor.

Para quem trabalha em cubículos, Diaz sugere estacionar longe ou usar o banheiro mais distante para adicionar passos. Em casa, dedicar alguns minutos para atividades leves, como descarregar a lava-louças, ou investir em uma esteira para a mesa podem ser úteis.

Alongamento-na-frente-do-pc-Mikhail-Nilov-Pexels

Mikhail Nilov / Pexels

Movimentos mesmo sentado

Mesmo enquanto sentado, é possível realizar pequenos movimentos, como mexer os dedos dos pés, flexionar os pés, girar os tornozelos, esticar as pernas ou fazer alguns alongamentos superiores.

Não se trata de nunca mais sentar; relaxar assistindo TV à noite não é prejudicial, desde que haja movimentação ao longo do dia. O descanso é essencial, e pequenos esforços durante o dia podem fazer a diferença.

Em um mundo voltado para a tecnologia e trabalhos sedentários, incorporar movimentos regulares torna-se crucial para proteger a saúde física e mental.