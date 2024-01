Mistério desvendado: As linhas no copo Red Solo têm um propósito secreto?

Há muito tempo se acreditava que as linhas no copo Red Solo tinham a função de medir o teor alcoólico, mas a Snopes desvendou esse mito. Qual é o verdadeiro propósito dessas misteriosas marcações?

Contrariando a crença popular, as linhas no copo Red Solo não foram projetadas para medir o conteúdo alcoólico. Rumores sugeriam que a linha inferior indicava um shot (1 onça), a do meio, uma porção de vinho (5 onças), e a superior, 12 onças de cerveja. No entanto, Snopes desmentiu essa teoria.

A verdade revelada

O site da Solo esclareceu que o significado das linhas varia para cada pessoa. Essas marcações não são destinadas a medir porções de álcool, mas têm propósitos diversos, como facilitar o empilhamento para criar pirâmides ou proporcionar uma aderência firme durante churrascos.

Embora as linhas originais correspondessem a medidas específicas, o copo atual não as possui. A Dart Container Corporation, empresa-mãe da Solo, enfatizou que as linhas são para desempenho funcional, não para medições. A resposta oficial? "Seja linhas, alças ou uma base quadrada, nosso copo sempre significa que tempos divertidos estão por vir."