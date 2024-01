Estudo revela que atividade ao ar livre pode reduzir sintomas da menopausa

Mulheres na menopausa que incorporam o nado em águas frias à sua rotina relatam melhorias significativas na saúde física e mental, aponta um novo estudo.

De acordo com a pesquisa, realizada com 785 mulheres, 46,9% afirmaram que nadar aliviou a ansiedade; 34,5% disseram que ajudou nas oscilações de humor; 31,1% relataram melhoria no ânimo; e 30,3% afirmaram que reduziu os calorões.

Os pesquisadores da University College London divulgaram os resultados nesta semana no periódico Post Reproductive Health. A Dra. Joyce Harper, autora sênior do estudo, destacou que a água fria já foi associada a melhorias de humor e redução de estresse em nadadores ao ar livre.

Cientista-Chokniti-Khongchum-Pexels-7

Chokniti Khongchum / Pexels

Impacto positivo

Harper ressaltou que o estudo apoia essas descobertas, destacando como a atividade pode ser usada por mulheres para aliviar sintomas físicos, como ondas de calor, dores e desconfortos.

Entre as mulheres na menopausa pesquisadas, 63,3% afirmaram nadar especificamente para aliviar os sintomas. Uma mulher de 57 anos declarou: "a água fria é fenomenal. Salvou a minha vida. Na água, posso fazer qualquer coisa. Todos os sintomas (físicos e mentais) desaparecem, e eu me sinto no meu melhor."

Mulheres-na-piscina-lado-de-fora-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Cautela necessária

Apesar dos benefícios, a Dra. Harper alertou para os riscos, como hipotermia e choque térmico. A qualidade da água também é uma preocupação, com a poluição por esgoto podendo aumentar o risco de infecções.

Harper enfatizou a necessidade de mais pesquisas sobre frequência, duração, temperatura e exposição necessárias para reduzir os sintomas da menopausa. O estudo também explorou os efeitos do nado em água fria em mulheres que ainda menstruam, com resultados positivos.

Apesar de algumas limitações, como a pesquisa ser realizada apenas com mulheres que já nadam em água fria, os resultados indicam que essa atividade ao ar livre pode ser uma estratégia eficaz para lidar com os sintomas da menopausa.