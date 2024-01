"Estou me apaixonando pelo amigo do meu marido"

Uma mulher casada, com filhos, enfrenta uma situação complicada ao perceber sentimentos crescentes por um amigo do marido. Presentes, olhares e interações suspeitas deixam-na confusa. Como lidar com essa situação delicada?

A mulher relata presentes e mensagens do amigo casado que despertam dúvidas sobre seus sentimentos. A incerteza paira, enquanto ela se questiona se está verdadeiramente se apaixonando.

A colunista 'Dear Abby', do Mirror, aconselha enfrentar a realidade. Ao reconhecer sua situação comprometida, sugere que a mulher avalie a relação com o marido e busque aconselhamento profissional para resolver as questões subjacentes.

Terapia-Cottonbro-Studio-Pexels-1

Cottonbro Studio / Pexels

Desafios da relação

Este dilema destaca a importância da comunicação e do apoio profissional ao enfrentar desafios matrimoniais. Reconhecer sentimentos é o primeiro passo para uma resolução saudável.

Enquanto a mulher pondera sobre seus sentimentos, aconselha-se a abordar as raízes dos problemas conjugais e buscar ajuda especializada para garantir decisões informadas e um futuro mais estável emocionalmente.