Estes são os métodos de execução mais brutais do mundo

Ao longo dos anos, os humanos têm encontrado inúmeras formas brutais de extinguir a vida de outros sob o pretexto de justiça, e muitas delas ainda são utilizadas atualmente.

A notícia surge como resultado da execução muito controversa de Kenneth Smith pela segunda vez no estado americano do Alabama. Os esforços para matá-lo por meio de injeção letal em 2018 falharam e foi apenas nesta semana (26 de janeiro) que um novo gás nitroso foi usado para executá-lo pela segunda vez.

O uso de óxido nitroso em Smith tem sido muito controverso, pois foi a primeira vez que foi usado dessa maneira. Anteriormente, os veterinários haviam rejeitado seu uso em todos os animais, exceto porcos.

Mas embora os métodos de execução americanos, como a injeção, a cadeira elétrica e agora o nitroso, sejam bem conhecidos no mundo ocidental, há muitas outras formas horríveis e inovadoras de morrer que ainda são utilizadas em todo o mundo.

Um método particularmente sombrio é o enforcamento com guindaste, que segue os princípios do enforcamento longo, onde uma corda é amarrada ao redor do pescoço e uma armadilha é aberta debaixo deles. Frequentemente, o pescoço das pessoas é quebrado instantaneamente com o 'enforcamento longo', mas o método tem sido considerado fácil de estragar. A diferença com o enforcamento com guindaste é que a pessoa sendo assassinada é suspensa em um ritmo muito mais lento, eliminando a possibilidade de quebra instantânea do pescoço e dependendo em vez disso do processo muito mais lento de asfixia.

Kenneth Eugene Smith AP - Departamento de Centros de Detenção do Alabama (AP)

O enforcamento com guindaste funciona da mesma forma que o enforcamento sem uma queda longa, e ainda é utilizado em Bangladesh, Irã, Iraque, Egito, Quênia, Zimbábue, Singapura, Coreia do Sul, Paquistão e Índia. Este método faz com que as pessoas sejam estranguladas lentamente.

No entanto, a suspensão prolongada ainda é utilizada hoje em dia em alguns lugares como uma versão supostamente mais humana da suspensão sem queda. O Japão ainda o utiliza como método de execução, sentença recentemente proferida contra Shinji Aoba, de 45 anos, que matou mais de 70 pessoas ao incendiar um estúdio. O método japonês consiste em vários funcionários penitenciários pressionarem botões ao mesmo tempo para abrir a alçapão.

Em um método semelhante, mas aparentemente menos humano do que o óxido nitroso utilizado em Smith, salas inteiras têm sido utilizadas como câmaras de gás herméticas. De acordo com um ex-diretor de prisão, Clifton Duffy: "Há evidências de horror extremo, dor e estrangulamento. Os olhos se abrem. A pele fica roxa e a vítima começa a babar".

Apesar disso, ainda é um método de execução possível em sete estados dos EUA.

O apedrejamento pode parecer algo do mundo antigo, mas ainda é usada nos dias de hoje, apesar de ser uma das formas mais lentas de execução. É raro, mas uma pessoa é apedrejada e espancada até desmaiar e finalmente sucumbir aos ferimentos.

Kim Chandler (Kim Chandler/AP)

As vítimas são detidas de alguma forma, supostamente às vezes em um buraco no chão com apenas a cabeça para cima. Acredita-se que esse método seja usado principalmente em comunidades que vivem sob a lei ‘Sharia’, embora também tenha havido relatos disso na América Central.

De acordo com o Sun, o Código Penal do Irã diz: “O tamanho da pedra utilizada no apedrejamento não será muito grande para matar o condenado com um ou dois arremessos e, ao mesmo tempo, não será muito pequena para ser chamada de pedra”.

O pelotão de fuzilamento é um método famoso que tem uma longa história e associação com os militares. Nele, cinco pessoas atiram contra um único indivíduo amarrado e com uma capuz na cabeça. Cinco estados dos EUA ainda têm essa opção como último recurso. Relatos afirmam que a Coreia do Norte pode utilizar esse método com frequência.

A ideia de um pelotão de fuzilamento pode ser levada além através do uso de um canhão antiaéreo. Relatórios afirmam que é sabido que a Coreia do Norte também os utiliza para isso, e a inteligência da Coreia do Sul já o chamou de método favorito de Kim Jong-un para acabar com a vida humana.

Um desertor afirma ter visto 11 músicos executados por supostamente produzirem material pornográfico e condenados à morte usando armas de grande porte.