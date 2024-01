Enxame de abelhas deixa passageiros presos em avião em aeroporto de Natal (RN)

Passageiros em um aeroporto brasileiro enfrentaram uma situação inusitada, quando um enxame de abelhas cobriu a asa de seu avião, deixando-os presos no tarmac por mais de uma hora.

O voo da Voepass pousou no Aeroporto Internacional Greater Natal pouco depois das 12h30, com os passageiros esperando desembarcar por escadas externas na pista. No entanto, um zumbido repentino fora da aeronave surpreendeu os passageiros, que foram instruídos a retornar a seus assentos.

Um passageiro relatou que o enxame começou a pousar nas janelas do avião, levando a tripulação a temer o que aconteceria se permitissem que os passageiros saíssem. Diante da resistência das abelhas, o piloto chamou o corpo de bombeiros em busca de ajuda.

Avião tem embarque atrasado em mais de uma hora após enxame de abelha ‘tomar’ aeronave https://t.co/Rqasef5eb2 pic.twitter.com/1YgmnY2IpN — Polêmica Paraíba (@PolemicaParaiba) January 24, 2024

Intervenção dos bombeiros

Os bombeiros chegaram para avaliar a situação e, após algum tempo, usaram uma substância não identificada para remover as abelhas ao redor do avião. Vídeos mostram um bombeiro borrifando líquido para derrubar os insetos. Os passageiros finalmente conseguiram desembarcar quase 90 minutos após o pouso.

Um porta-voz da Voepass afirmou que seguiram os procedimentos de segurança "sem nenhum incidente, mantendo a aeronave fechada e com ar-condicionado". Após a remoção das abelhas, os passageiros desembarcaram com segurança, a aeronave passou por manutenção e foi liberada para o próximo voo.

O incidente com as abelhas trouxe um desafio incomum, resolvido com a intervenção dos bombeiros. Apesar do contratempo, a companhia aérea destacou seu compromisso com a segurança, garantindo que os procedimentos adequados foram seguidos antes de liberar o avião para o próximo voo.