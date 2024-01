Brasil brilha no espaço: estudantes da Unicamp vencem competição internacional da Nasa

O Space App Challenge, promovido anualmente pela agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, atraiu mais de 57 mil inscritos de 152 países na sua última edição. A competição desafia participantes a desenvolverem soluções inovadoras para melhorar a vida na Terra e no espaço. A diversidade de participantes e ideias destaca a magnitude do evento.

Greetings from Earth: uma lição interplanetária

A equipe vitoriosa, denominada “Greetings from Earth” (saudações da Terra), é composta pelos alunos de Engenharia da Computação Andreas Cisi Ramos, Bruno Amaral Teixeira de Freitas, Bernardo Panka Archegas, Naim Shaikhzadeh Santos, Felipe Gabriel Brabes da Silva, e Daniel Yuji Hosomi, da Ciência da Computação. O projeto vencedor apresentou uma plataforma educacional que fornece informações sobre a importância dos oceanos para a vida na Terra a um habitante de um planeta distante.

Mensagem interplanetária: a importância dos oceanos

O site desenvolvido pela equipe transmite a mensagem para o alienígena, destacando a importância crucial dos oceanos em nossa existência. Utilizando gráficos, modelos 3D, imagens de satélite e até mesmo um jogo de perguntas e respostas, o grupo concentrou-se nos fitoplânctons, organismos que desempenham um papel vital na superfície das águas. O uso de dados fornecidos pela agência espacial norte-americana acrescentou credibilidade ao projeto.

Sensação de vitória e reconhecimento

Várias equipes da Unicamp participaram do desafio. Foto: Alex Calixto

Bruno, organizador e membro da equipe, compartilhou sua alegria: “Sabíamos que o projeto tinha potencial, porém não imaginávamos que seríamos campeões.” A vitória na categoria “Impacto Galáctico” realça o reconhecimento do projeto como o de maior potencial para melhorar a vida no Planeta Terra ou no Universo.

Mala pronta para os EUA: premiação inestimável

Como parte do prêmio, os estudantes terão a oportunidade única de visitar a sede da Nasa em Washington D.C. e o Goddard Space Flight Center, onde foi produzido o famoso telescópio James Webb. A premiação não só representa uma conquista, mas também abre portas significativas para o futuro dos jovens desenvolvedores.

Conclusão e oportunidades futuras

Andreas expressou sua surpresa e entusiasmo: “Ainda não caiu a ficha que conseguimos ser um dos 10 vencedores e que terei a oportunidade de visitar os Estados Unidos pela primeira vez.” Ele acredita que essa experiência será inestimável para seu desenvolvimento profissional e o de seus colegas. A participação de várias equipes da Unicamp no desafio ressalta o comprometimento da universidade com a inovação.

Fonte: Unicamp

