Bombeiros heróis resgatam filhote de cachorro preso em cano de Marília, SP

Filhote de cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação no interior de SP — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Sargento Ives, um dos participantes do resgate, explicou que receberam a informação sobre o animal preso desde o dia anterior, mas a localização exata era desconhecida. Utilizando uma câmera endoscópica, os bombeiros localizaram a filhote a quatro metros de profundidade na tubulação. Após algum esforço, o filhote, uma fêmea com apenas um mês, foi resgatado com sucesso.

A emoção do momento registrada em vídeo

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível testemunhar a dedicação dos bombeiros ao puxarem cuidadosamente o pequeno animal, que conseguiu se movimentar em direção à luz da câmera, mas acabou ficando preso novamente após alguns passos. A solução foi cortar parte do cano para efetuar o resgate com sucesso.

Adoção e final feliz

Um morador da região, que acompanhou o resgate e colaborou com os bombeiros usando ferramentas, tomou a nobre decisão de adotar a filhotinha. Esse gesto solidário proporcionou um final mais feliz para o cachorrinho indefeso.

Mistério da entrada no cano

A filhote, originária da vizinhança, pertencia a uma cachorra local. Suspeita-se que ela tenha entrado no cano pela saída de água na calçada, ficando impossibilitada de retornar. Apesar do sufoco, a boa notícia é que a cachorrinha está agora segura, saudável e desfrutando de um novo lar repleto de amor.

Novo lar, novas esperanças

Esta história inspiradora demonstra a dedicação dos bombeiros em salvar vidas, inclusive as dos nossos amigos de quatro patas. A comunidade se une em momentos difíceis, garantindo que até os mais vulneráveis recebam a ajuda necessária. Que essa história sirva como lembrete do poder transformador da compaixão e solidariedade.

