Bailarina morre aos 25 anos após comer biscoitos mal rotulados

Um caso chocante ocorrido em Nova York, nos Estados Unidos, foi divulgado nas últimas horas, depois que uma dançarina de 25 anos morreu após comer biscoitos que estavam mal rotulados.

A jovem, identificada como Órla Baxendale, sofreu um choque anafilático depois de ter uma reação alérgica grave ao comer um biscoito Florentina de baunilha.

De acordo com o Milenio, o fato foi divulgado pela advogada Marijo Adimey em um comunicado, indicando que a bailarina comeu no dia 11 de janeiro um biscoito mal rotulado que estava sendo vendido no supermercado americano Stew Leonard’s.

De acordo com a profissional, os biscoitos continham amendoim entre seus ingredientes, ao qual Baxendale era alérgica. No entanto, esse ingrediente não estava informado no rótulo do alimento.

"Este trágico descuido resultou na retirada dos biscoitos florentinos de baunilha das lojas Stew Leonard em Danbury e Newington, CT, no período de 6 de novembro a 31 de dezembro de 2023", expressou.

Da mesma forma, a advogada indicou que uma investigação sobre a morte da jovem determinou que havia “uma negligência grave e um comportamento imprudente do fabricante e/ou dos vendedores”, por não mencionarem entre seus ingredientes o amendoim.

"Este fracasso na divulgação adequada levou a este resultado devastador, mas evitável", afirmou a profissional.

O supermercado e o atacadista que fabrica os biscoitos estão se referindo ao caso

Por sua vez, o supermercado informou que a padaria de Long Island, de onde eles compram os biscoitos, não os informou sobre uma mudança nos ingredientes do produto.

"Estou aqui com a nossa família e, quero dizer, todos estamos devastados, muito tristes. Tenho quatro filhas, uma delas tem vinte anos. Consigo imaginar como essa família está se sentindo neste momento", disse o CEO Stew Leonard's Jr em um vídeo.

Isso foi desmentido pela distribuidora Cookies United, que afirmou que haviam informado ao supermercado meses antes sobre a mudança nos ingredientes do biscoito.

"Stew Leonard's afirmou em um comunicado de imprensa anterior que 'os biscoitos contêm amendoim', que era um ingrediente que o fabricante não revelou para Stew Leonard's", começaram a dizer.

“Infelizmente, levando em consideração a tragédia dessas circunstâncias, temos que informar que a Stew Leonard’s foi notificada pela Cookies United em julho de 2023 de que este produto agora contém amendoins, e todos os produtos enviados a eles foram rotulados de acordo”, afirmaram.