Recém-casados chocam convidados com sessão de fotos explícitas no casamento

Compartilhadas nas redes sociais, a noiva usa um deslumbrante vestido branco, enquanto o noivo veste jeans azul, suspensórios, camisa branca e chapéu de cowboy. Com um carro antigo ao fundo, o cenário parece perfeito para fotos românticas.

No entanto, o problema não está nas roupas. Na primeira imagem, o noivo de costas enquanto a noiva está de joelhos à sua frente. Na segunda, ele se vira para a câmera com as mãos apoiadas na cabeça dela.

Felizmente, os rostos foram ocultados com emojis, mas estranhos online expressaram horror após o compartilhamento nas redes sociais.

Reações e comentários

Postada no Facebook, a legenda dizia: "casei no sábado e algumas fotos são apenas [emoji de fogo]". Compartilhada no Reddit, uma pessoa comentou: "não entendo mulheres comprando vestidos de noiva lindos para depois fazerem algo assim. Não é engraçado ou fofo. É simplesmente estranho".

Outro acrescentou: "é absurdo. Especialmente porque não existe uma foto em que o marido retribua. Isso seria estranho, mas pelo menos seria uma torção deles, em vez de 'olhe, minha mulher está me fazendo um favor como uma boa esposa'".

Uma pessoa compartilhou: "meu cunhado fez isso para uma sessão de fotos de Halloween com a namorada. Ele compartilhou na família. As pessoas são simplesmente malucas ou o quê? O que levaria alguém a fazer isso?".

Os nomes dos envolvidos foram omitidos para preservá-los. Trata-se de relato de fato real na comunidade online Reddit.