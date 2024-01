Pai se recusa a permitir que a madrasta de sua esposa tenha contato com os filhos do casal

Um drama familiar tomou conta do tópico “AmItheAsshole” do Reddit logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 29 de janeiro. Em tom de desabafo, um pai decidiu explicar os motivos que o fazem querer proibir a madrasta de sua esposa de ter qualquer tipo de contato com os filhos do casal.

Sem se identificar, o homem conta que é pai de três crianças com idades entre 13 e 4 anos. Segundo ele, sua esposa vem lidando com uma série de perdas, sendo que há 10 anos ela precisou lidar com o falecimento da irmã e o divórcio dos pais.

“Os pais dela acabaram se casando novamente e ficamos felizes com isso, pois queríamos dar aos nossos filhos uma grande estrutura familiar. Como minha mãe faleceu e eu não tenho contato com meu pai, acreditamos que isso seria bom para as crianças. Recentemente, a mãe da minha esposa também faleceu, então todos estão sentindo o vazio”.

“Pouco tempo atrás, o pai da minha esposa, Johny e sua esposa anunciaram que pretendem se separar. Ao que tudo indica, a esposa dele encontrou uma outra pessoa no trabalho e estava envolvida em algumas conversas escondidas. Não chegou à traição de fato, mas por si só já foi um problema”.

“Eu conversei com meu sogro e disse a ele que mesmo gostando de sua esposa eu não consigo ver meus filhos próximos a ela após o divórcio. Depois disso, ela passou a dizer que eu estou usando as crianças para ameaçá-la”, conta o homem.

Ele tentou explicar sua linha de pensamento

O pai conta que apesar de considerar a madrasta de sua esposa como uma boa pessoa, algumas coisas fazem com que isso se torne um problema. Mesmo que a mulher seja uma figura de avó amorosa, ele afirma que o ato dela quase trair seu sogro foi um peso a mais para sua decisão.

“Não quero tomar lados, sei como a vida pode ser e é difícil ver as pessoas sofrendo. Não quero julgar, mas como ele ficaria sabendo que os netos ainda têm contato com a mulher que ficou próxima de cometer uma traição?”.

“Além disso, ela vai morar com seu novo companheiro e não pretendo ter contato com ele além de não querer que meus filhos tenham contato com ele. O cara tem sua própria vida, filhos e netos que vão ser parte da vida da madrasta da minha esposa”.

“A vida separa as pessoas pelos motivos mais aleatórios possíveis, sinto que meus filhos só vão sofrer mais e mais se continuarem convivendo com ela. Eu só quero pensar no bem dos meus filhos, mas não sei se seria errado agir dessa forma”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a atitude dele deve, principalmente, depender do quanto seus filhos são ligados com a madrasta de sua mãe.

“Você estaria completamente errado caso seus filhos tenham um bom relacionamento com ela”, comentou uma pessoa.

“Eu não acho que você esteja completamente errado, mas caso escolha fazer isso comece com visitas esporádicas a ela e depois vá diminuindo a frequência. Assim as crianças sentirão menos”, finalizou outra.