Noivo reconsidera casamento ao saber que a noiva convidou a irmã do ex-namorado

Um noivo passou a reconsiderar seu casamento depois que a noiva revelou sua lista de convidados. Conforme publicado no Reddit, ele afirma que a atitude da companheira vai contra o que os dois prometeram seguir no momento em que iniciaram os planejamentos para o grande dia.

Sem se identificar, o homem conta que deve se casar nas próximas semanas e que tudo ia bem entre ele e a noiva até que os dois começaram a fazer a lista de convidados para a celebração.

“Não colocamos restrições na lista de convidados, a única exceção era sobre convidar um ou uma ex, por motivos óbvios”.

“Acontece que minha noiva é amiga da irmã de seu ex-namorado. As duas seguem a amizade mesmo após o término do relacionamento. Do meu lado, particularmente, não queria ninguém com ligação aos nossos relacionamentos passados no meu casamento. Isso me deixaria mentalmente ansioso por deixar a impressão de estar passando uma impressão errada para a pessoa”, revela o noivo.

Ele não gostou de saber sobre a convidada

O homem então explica que ficou nervoso ao saber que a companheira não desistiu de convidar a irmã do ex para o casamento, mas para isso ela se preocupou em pedir permissão.

“Ela não achou importante me dizer que foi falar com o ex-namorado para pedir a ele permissão para convidar a amiga para o nosso casamento. Ela então vai seguir em frente e convidar a irmã do ex sem nem mesmo conversar comigo sobre isso”.

“Seria errado da minha parte eu conversar com ela e pedir para que a irmã de seu ex-namorado não seja convidada para o nosso casamento”?

Para os usuários do Reddit, sim, ele estaria errado ao fazer isso.

“Se for levar ao pé da letra, qualquer amigo ou parente que tenha contato com um de seus ex deveria ser excluído da lista de convidados. Você está errado”, comentou uma pessoa.

“Você deve conversar com ela sobre seus sentimentos e estar pronto para ouvir os dela. Ela é sua esposa, não sua filha para receber e acatar ordens. Em alguns casos, pra ela, a imagem da amiga é completamente separada da do ex”, finalizou.