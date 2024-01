Mulher se revolta ao saber que o namorado pretende continuar sustentando a mãe

Uma mulher pediu apoio no Reddit depois de descobrir que o namorado pretende continuar sustentando financeiramente a mãe. Para ela, os constantes pedidos por dinheiro apenas mostram que a sogra está mais interessada no dinheiro do filho do que no bem-estar dele.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e o namorado estão a ponto de comprar sua primeira casa juntos, no entanto o fato de que o homem sustenta financeiramente sua mãe está colocando em dúvida o futuro do casal.

“Ele manda quantias mensais de dinheiro para a mãe e diz que o custo de vida no país dela é significativamente mais alto do que aqui. A mãe dele tem um emprego, mas segundo ele o que ela recebe não é o bastante para cobrir os gastos mensais, então ele sempre a ajuda”.

“Na noite passada eles estavam conversando e ela disse que se tivesse 3 mil dólares de reserva ficaria bem, então meu namorado disse que mandaria esse valor para ela junto com a quantia que já manda todos os meses”.

“Segundo o que ele me falou no passado, a mãe sempre reclama com ele que as coisas que ele faz por ela nunca são o suficiente”, explica a mulher.

Ela está em dúvida

Continuando seu relato, a mulher explica que os dois vem guardando uma certa quantia em dinheiro para comprar uma casa própria e recentemente encontraram uma da qual gostaram. O grande problema é que o dinheiro do imóvel os fará ficar sem qualquer valor de reserva no banco.

“Com o valor de dinheiro que ele quer enviar para a mãe, nós ficaremos sem reservas. Todas as nossas economias vão para pagar a casa”.

“Estou preocupada que isso possa causar problemas no nosso relacionamento principalmente porque parece que o custo de vida onde a mãe dele mora está aumentando o que a fará pedir mais dinheiro. Nós queremos começar uma família no futuro, então não vejo como conseguiremos lidar com as duas coisas. Ele veio pedir a minha opinião, mas não sei se devo dizer que estou brava por ele enviar essa grande quantidade de dinheiro para a mãe todos os meses”, revela.

Para os usuários do Reddit, a mãe do homem está apenas usando ele.

“A mãe do seu namorado está usando ele. Pessoas não pedem uma reserva de 3 mil!”, comentou uma pessoa.

" Você não está errada em ficar magoada com essa situação. Vocês querem construir uma família e precisam pensar nela juntos”, finalizou outra.