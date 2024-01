Mulher se recusa a ceder seu assento extra a uma criança pequena em um voo e gera debate viral: “Eu paguei por um a mais”

Uma mulher se tornou viral depois de compartilhar sua história sobre uma experiência de voo em que pagou por um assento extra para garantir seu conforto devido ao seu tamanho, pois considera que está acima do peso.

A mulher compartilhou sua história através do Reddit

Embora sua decisão tenha sido apoiada por muitos internautas, ela se viu envolvida em uma discussão com uma mãe que pediu que ela cedesse seu assento adicional para seu filho de 18 meses. A mulher compartilhou sua história no Reddit, na postagem "Sou uma idiota?", revelando que estava voando pelo país para visitar seu irmão durante as férias de Natal.

O seu caso foi rapidamente viralizado por meios de comunicação como o DailyMail, onde a mulher, que se autodenomina "obesa", compartilha que decidiu reservar um assento adicional para garantir o conforto de todos.

"Estou trabalhando ativamente para perder peso e tenho progredido, mas ainda sou obesa", comentou.

Apesar de ter conseguido avanços no seu caminho para perder peso, a mulher encontrou-se numa situação totalmente desconfortável quando uma mãe da mesma fila pediu-lhe para se acomodar num só assento para que o seu filho pudesse usar o lugar extra que ela tinha pago.

A protagonista da história recusou o pedido, o que levou a um escândalo que chamou a atenção de uma comissária de bordo. A mulher mostrou seus cartões de embarque para provar que tinha pago por ambos os assentos e reafirmou seu desejo de usar o espaço extra que tinha comprado.

A mulher pagou por um assento extra para ficar totalmente confortável durante o voo

“Fez um grande escândalo por isso, o que chamou a atenção da comissária de bordo. Ela disse à comissária que eu estava roubando o assento do seu filho, então mostrei meus cartões de embarque, provando que, de fato, paguei pelo assento adicional... a comissária me perguntou se eu poderia tentar me encaixar, mas eu disse que não, que queria o assento extra que paguei”, acrescentou no Reddit.

La situación causó un debate viral (Reddit)

A mãe argumentou que a criança deveria sentar-se em seu colo durante todo o voo, mas ao notar o assento vazio, ela quis usá-lo.

Apesar da negatividade, a mulher experimentou olhares sujos e comentários passivo-agressivos da mãe durante todo o voo: “Sinto-me um pouco mal porque o garoto parecia difícil de controlar, então sou eu a idiota?”, concluiu.