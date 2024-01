"Mãe dormiu com meu noivo horas antes do nosso casamento": a chocante história de infidelidade de uma jovem

Infidelidade “Mamãe dormiu com meu noivo horas antes do nosso casamento”: a chocante história de infidelidade de uma jovem (Freepik)

Uma noiva ficou desolada ao descobrir que seu marido a estava traindo com sua própria mãe. A jovem ficou horrorizada ao descobrir que sua mãe, de 55 anos, tinha tido relações sexuais com seu parceiro apenas dois dias antes do casamento. Então ela recorreu ao ‘Reddit’ (um site de marcadores sociais e agregador de notícias) em busca de conselhos.

De acordo com o Daily Star, em uma postagem online, a mulher anônima escreveu:

“A minha despedida de solteira foi naquela mesma noite. Cheguei em casa por volta das 3 da manhã e vi que ele não estava na nossa cama. Eu mandei uma mensagem de texto, mas imaginei que ele tinha ficado com um amigo, como havia dito. Mas na verdade ele estava com a minha mãe, bem no quarto ao lado. Na manhã seguinte, ele saiu silenciosamente enquanto eu ainda dormia. Depois, ele abriu a porta fingindo que tinha acabado de chegar em casa depois de dormir a bebedeira com os amigos. Ele se deitou na cama comigo e me contou essa mentira”.

"Eu tinha estado com minha mãe apenas algumas horas antes. Nos casamos no dia seguinte", acrescentou.

A mulher esteve completamente alheia ao assunto até dois anos depois, quando seu marido confessou a verdade. Agora, ela não tem ideia do que fazer com seu casamento.

"Literalmente, não consigo acreditar nisso. Minha mãe tem um histórico de tentar flertar com os caras com quem saí e ser inapropriada. Meu marido sabia disso. Rimos disso", afirmou.

A mãe aparentemente acusou o marido de ‘forçá-la’ depois de ser criticada, mas sua desculpa não foi acreditada: “ela se recusou até mesmo a admitir a verdade, muito menos assumir qualquer responsabilidade ou pedir desculpas. Nem mesmo tenho o valor da honestidade básica aos olhos da minha própria mãe. A pessoa que se supõe que te ame, aconteça o que acontecer”, expressou.

Ao terminar o post, a mulher devastada perguntou: “E agora, o que faço?”. Felizmente, as pessoas estavam lá para oferecer seus conselhos. O consenso geral parecia ser o divórcio, e muitos também lhe diziam que era uma sorte não ter filhos em quem pensar.