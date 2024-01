Jovem é acusada de mentir ao revelar que a amiga fingiu gravidez do ex-namorado

Uma jovem buscou por apoio no Reddit depois de entrar em uma confusão envolvendo sua amiga e o noivo dela. Segundo o relato, ela está sendo acusada de inventar uma mentira para separar o casal faltando um mês para o casamento.

Sem se identificar a jovem, de 22 anos, conta que decidiu contar ao namorado da amiga que ela fingiu estar grávida de seu ex-namorado. Segundo ela, a amiga é uma pessoa “desesperada por atenção” e que sempre faz questão de ter todos os olhares virados para ela.

“Quando ela e seu ex, com quem ela namorou por quatro anos, terminaram, ela me disse que ela viveu em um relacionamento abusivo com ele. Depois de uma semana só falando nessas questões ela começou a namorar e disse que já estava planejando seu casamento com o novo namorado”.

“Eu a apoiei durante todo o tempo, mas disse a ela para ir com calma por conta de toda a situação abusiva envolvendo seu ex”, conta a jovem.

“Faltando um mês para seu casamento, ela me ligou dizendo que estava grávida do ex e que seu namorado não poderia saber sobre isso. Eu disse a ela que o melhor a fazer seria conversar com os dois homens para eles decidirem como lidar com a situação sem prejudicar o bebê”.

Ela decidiu falar a verdade

A jovem conta que diante de sua fala a amiga disse que não queria conversar com o namorado e nem com o ex, e que deixaria o companheiro pensar que o filho era dele para não ter que envolver o ex-companheiro na vida da criança.

“Três dias depois ela me mandou outro texto dizendo que nunca esteve grávida do ex-namorado e que estava apenas testando a nossa amizade para saber a forma como eu reagiria com ela”.

“Fiquei irritada e tirei print de toda a conversa, depois mandei para alguns amigos ficarem espertos com a situação e saberem caso ela virasse isso contra mim de alguma forma. Eu acabei enviando para o namorado dela sem querer e ele deu razão para ela. Disse que a minha amiga tinha deixado ele avisado de que eu inventaria alguma mentira para separar os dois e dar em cima dele!”, finaliza a jovem.

Leia também: Faltando 3 dias para a festa, tia desiste de fazer o bolo de aniversário da sobrinha

Para os usuários do Reddit, ela deve terminar essa amizade o quanto antes.

“Você definitivamente não deve manter essa amizade com alguém que age dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Nem mesmo considere manter essa amizade, ela não vale a pena”, finalizou outra.