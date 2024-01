Descubra a postura ideal ao sentar-se para trabalhar

Especialistas alertam que passar longas horas sentado pode afetar negativamente a saúde. Descubra como evitar problemas adotando a postura correta e escolhendo a cadeira ideal, diz o Mega Curioso.

Manter a postura ideal: ao sentar-se, mantenha a cabeça reta, coluna apoiada nos pés, punhos alinhados com as mãos e olhos focados no topo do monitor. Os joelhos devem formar um ângulo de 90° com o chão.

Evite problemas: veja como você deve se sentar à mesa de trabalho https://t.co/LVjGlKglgD pic.twitter.com/j9JDsnnYxM — Mega Buzz (@sitemegabuzz) February 16, 2016

Cadeira ergonômica:

Postura correta: O encosto deve preservar a curvatura natural da coluna, com suporte lombar ajustável para atender às necessidades individuais. Distribuição do peso: O assento deve distribuir o peso uniformemente, evitando concentração de pressão na região lombar. A cadeira deve suportar longas horas de trabalho. Design intuitivo: Adaptável a usuários de diferentes tamanhos, utiliza o peso do corpo para equilibrar-se ao inclinar-se, mantendo o campo de visão ideal. Movimentação inteligente: Áreas com movimento adaptam-se a diversas posturas, tamanhos e curvas espinhais, suportando reclinação e inquietação.

Outras recomendações:

Material: Opte por cadeiras de tecido confortável que facilite a ventilação. Encosto: Deve suportar toda a coluna vertebral para evitar posturas curvadas e desgaste dos ligamentos. Ajuste de altura: O cilindro pneumático ajustável é crucial para manter os pés no chão e a postura correta. Profundidade do assento: Ajustável para acomodar diferentes tipos de corpo, independentemente da altura. Articulação dos braços: Apoios de braço com regulagem de altura, largura, profundidade e angulação mantêm os braços e ombros relaxados. Estabilidade: A base da cadeira deve ser sustentável e permitir fácil movimentação para alcançar diferentes áreas do escritório.

Adotar essas práticas simples pode fazer toda a diferença, promovendo não apenas o conforto, mas também a saúde e o rendimento no ambiente de trabalho.