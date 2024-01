Corredores experimentam mais prazer em treinos com uso de canábis, revela estudo

Um estudo realizado pela Universidade do Colorado Boulder sugere que o uso de canábis antes de uma corrida pode proporcionar um trajeto mais agradável para alguns corredores. No entanto, a pesquisa revela que, embora os participantes relatem melhora no humor e maior prazer durante o treino, a tarefa torna-se mais desafiadora após o uso da substância, diz o Mega Curioso.

A experiência dos corredores

Realizado com 42 corredores regulares no Colorado, onde a venda recreativa de maconha é legal desde 2014, o estudo explorou o impacto do uso de canábis em treinos de 30 minutos.

Os participantes relataram sentir-se mais motivados após fumarem ou vaporizarem a erva, mas também destacaram o esforço adicional necessário para completar a corrida.

Os pesquisadores consideram que, embora a canábis não transforme um corredor em atleta de elite, seu uso pode incentivar aqueles menos propensos a praticar exercícios a se manterem motivados.

Angela Bryan, coautora da pesquisa, destaca a necessidade de explorar a maconha como uma ferramenta para combater o sedentarismo.

A canábis contém canabinoides, incluindo o THC, responsável pela "euforia", e o CBD, estudado por suas propriedades medicinais.

Durante o estudo, os corredores consumiram a erva e foram avaliados em um teste de esteira de 15 minutos, seguido por uma corrida de 30 minutos. As medições incluíram humor, níveis de dor e percepção de esforço.

Análise e resultados

Os corredores expressaram maior satisfação durante o treino com o uso da canábis, alinhando-se a pesquisas anteriores sobre os endocanabinoides e a 'euforia do corredor'.

No entanto, o grupo THC relatou aumento menor no prazer e maior esforço, possivelmente devido ao aumento da frequência cardíaca provocado pela substância.

Vale ressaltar que o estudo possui limitações, como a ausência de um grupo de controle com placebo e a experiência prévia dos participantes com canábis durante o exercício.

Esses resultados destacam a complexidade dos efeitos da canábis na atividade física, abrindo espaço para mais investigações nessa interação peculiar.