Café ou chá: desvendando o mistério da cafeína

A decisão diária entre café e chá é uma escolha que muitos enfrentam. Enquanto alguns buscam o sabor único do chá, outros anseiam pelo impulso energético do café. A pergunta recorrente é: afinal, qual dessas bebidas contém mais cafeína? A resposta é mais complexa do que parece, influenciada por fatores como método de preparo e tipo específico de cada bebida, diz o Mega Curioso.

A ciência por trás da cafeína

Presente tanto no chá quanto no café, a cafeína atua como estimulante, interferindo na produção de adenosina pelo cérebro. Compreender como essas bebidas interagem com nosso organismo revela que a disputa pela supremacia da cafeína vai além da quantidade, envolvendo o processo de interação com nossos receptores cerebrais.

Um estudo da Universidade de Zagreb revelou que as folhas de chá têm um teor de cafeína de 3,5%, enquanto os grãos de café variam entre 1,1% a 2,2%. Embora pareça que o chá é mais cafeinado, a verdade reside nos detalhes.

A diversidade no mundo do chá

Com mais de mil tipos de chás, uma análise da Universidade da Flórida em 20 produtos comerciais constatou uma variação significativa no teor de cafeína, oscilando entre 14 a 61 miligramas por porção pronta para consumo. A concentração de cafeína não demonstrou associação clara com o tipo de chá.

O café e sua versatilidade

O café, conhecido por proporcionar vigor instantâneo, exibe uma variação de teor de cafeína conforme o tipo e tamanho da bebida. Desde expressos duplos até xícaras médias, o café oferece opções para quem busca estimulação, com variação de 60 a 120 miligramas por porção.

Em resumo, o teor de cafeína nos ingredientes brutos favorece o chá, mas o processo de extração dilui essa concentração, resultando em uma bebida comparativamente menos cafeinada. Por outro lado, o café, com sua diversidade de métodos de preparo, atende àqueles que buscam a combinação perfeita de sabor e energia. A escolha entre chá e café, no fim das contas, recai sobre suas preferências individuais e a dose desejada de cafeína para impulsionar o seu dia.