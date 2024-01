Biólogo relata paralisia causada por caravela-portuguesa: “Começou a queimar”

Nauther Andre, biólogo e educador ambiental, deu mais detalhes em uma entrevista sobre o dia em que ficou paralisado após a queimadura de uma caravela-portuguesa (Physalia physalis).

Ao g1, ele explicou que sentiu um “incômodo muito forte” com uma única encostada no dedão da mão.

De acordo com Nauther, que também é mergulhador e técnico de campo no Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o acidente aconteceu em uma praia de na praia em Fernando de Noronha (PE) em 2009.

Ele explica que estava no local com amigos e na hora que esticar uma canga na areia para descansar, acabou encostando o dedão na mão direita em um dos tentáculos do animal, que estava escondido na areia.

“Foi uma área pequena, mas mesmo morta e ressecada, a caravela-portuguesa ibera essa toxina. Começou a queimar e senti uma coceira, além de uma dor que irradiou para o braço. Minutos depois, meu braço ficou paralisado”, lembra o biólogo.

Andre explica que a paralisia durou alguns minutos e foi breve pois o contato com o animal foi rápido.

Risco de morte

O biólogo comenta que a cor da caravela-portuguesa pode chamar muita a atenção, porém elas são perigosas devido ao veneno. Além disso, seus tentáculos podem chegar em até 30 metros.

“Podem causar muita dor, paralisar membros ou até mesmo a morte, dependendo do grau do ferimento”.

Mesmo morto, o animal ainda pode causar queimaduras em contato com a pele, por isso é preciso tomar cuidado nas praias.

“Você não percebe, muitas vezes, que o animal está ali. Dependendo do ambiente, pelo tempo que ele está lá, a areia, assim como outros substratos, acabam o ‘encobrindo’ e, assim, você pode encostar nele”, finaliza o biólogo.

