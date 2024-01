Tragédia familiar: pai e filho morreram em briga com facões durante a negociação de um caminhão de carga

Nesta terça-feira, 23 de janeiro, ocorreu uma tragédia no centro de Medellín. Uma briga com facões deixou duas pessoas mortas, pai e filho; uma pessoa ferida e um capturado. Segundo informações, essas pessoas se atacaram com objetos contundentes devido a problemas na negociação de um caminhão, após terem se encontrado para discutir o que teria acontecido com a entrega.

Tudo começou por volta das 10:00 da manhã, quando de repente ocorreu um confronto dentro de uma das oficinas de peças da região.

Tudo indica que a briga ocorreu quando um dos envolvidos chegou à oficina para reclamar porque não receberam o caminhão e os 16 pneus do veículo, mesmo tendo pago 120 milhões de pesos.

Precisamente, Miguel Ángel Cano Palacios, de 59 anos, o que teria comprado o veículo de carga, é uma das vítimas e seu filho, José Miguel Cano Silva, de 24 anos. O ferido é o irmão do pai falecido, que foi atendido no local.

As autoridades capturaram um dos envolvidos na briga, um homem de 46 anos, que deve enfrentar um processo judicial pelo crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.