Segredo anti-envelhecimento revelado: três xícaras diárias de chá podem ser a chave

Especialistas em saúde compartilham uma descoberta intrigante sobre o anti-envelhecimento. De acordo com um estudo da Universidade de Sichuan, em Chengdu, China, publicado no 'The Lancet Regional Health — Western Pacific', beber três xícaras de chá por dia pode ter o potencial de prolongar a vida.

A pesquisa envolveu 5.998 britânicos com idades entre 37 e 73 anos, além de 7.931 chineses entre 30 e 79 anos. Os participantes foram questionados sobre seus hábitos de consumo de chá, incluindo o tipo (preto, verde, amarelo ou oolong chinês tradicional) e a quantidade diária.

Embora a pesquisa tenha sido observacional, não fornecendo uma prova conclusiva da relação direta entre o chá e o envelhecimento, os resultados indicaram sinais de envelhecimento mais lento entre os consumidores regulares de chá.

Esses participantes, em sua maioria do sexo masculino, mantinham uma dieta saudável, consumiam álcool e eram menos propensos a sofrer de ansiedade e insônia.

Mulheres-tomando-cha-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Três xícaras por dia

Os pesquisadores sugerem que consumir cerca de três xícaras de chá ou seis a oito gramas de folhas de chá por dia pode oferecer os benefícios mais evidentes para o anti-envelhecimento. O consumo moderado destacou-se como o mais eficaz entre os adeptos consistentes da bebida.

A pesquisa levanta a hipótese de que os polifenóis, substâncias bioativas no chá, podem modular as bactérias intestinais, desempenhando um papel na regulação do sistema imunológico, metabolismo e função cognitiva. Os flavonoides, outro componente presente no chá, também foram associados à extensão da expectativa de vida em estudos com vermes, pulgas e camundongos.

Embora os cientistas não tenham investigado se um tipo específico de chá é mais eficaz no combate ao envelhecimento, a pesquisa destaca que não houve "diferenças substanciais" entre os bebedores de chá na China e no Reino Unido. A temperatura da bebida também não influenciou os resultados.

Diante das evidências, os pesquisadores consideram "plausível" que o consumo de chá possa retardar o processo de envelhecimento biológico em humanos. Apesar das descobertas promissoras, mais pesquisas são necessárias para compreender completamente o impacto e os mecanismos subjacentes dessa relação entre chá e longevidade.