Professor brasileiro alérgico a 'quase tudo' passa voo transatlântico no banheiro

Lucas Gonçalves Dias, um professor universitário brasileiro alérgico a uma extensa lista de substâncias, encontrou-se em uma situação única durante um voo transatlântico. Após uma reação alérgica séria à refeição com peixe a bordo, ele passou todo o voo isolado no banheiro, buscando proteção contra seus inúmeros gatilhos alérgicos.

Dias, residente em Colatina, informou à companhia aérea sobre sua condição alérgica antes do voo, uma precaução que foi comunicada aos demais passageiros. No entanto, durante o serviço de refeição a bordo, que incluía peixe, o odor se espalhou rapidamente, desencadeando uma reação grave em Dias. Diante do risco, ele se refugiou no banheiro, o único lugar com um filtro de ar em constante renovação.

O passageiro ficou confinado até o desembarque em Portugal, onde aproveitou para ler as instruções na parede do banheiro.

Essa não é a primeira vez que Dias recorre a medidas extremas devido à sua alergia. Nos últimos oito anos, ele foi hospitalizado mais de 20 vezes, incluindo um episódio em que entrou em choque anafilático após ser exposto a dois alérgenos consecutivos.

A complexidade da alergia

A história de Dias destaca os desafios enfrentados por pessoas com alergias graves. Seu caso, embora extraordinário, ressalta a necessidade de conscientização e respeito em situações de viagem.

A precaução tomada antes do voo, bem como a atenção da tripulação à sua condição durante o serviço de bordo, demonstra a importância de ações preventivas em ambientes fechados, como aeronaves.

A peculiaridade dessa situação não passa despercebida, mas também destaca a necessidade contínua de sensibilização para alergias severas. No mundo das viagens aéreas, onde o espaço é limitado, histórias como a de Lucas Gonçalves Dias chamam a atenção para a importância de compreensão e solidariedade diante das complexidades da saúde de cada indivíduo.