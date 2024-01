Homem transgênero submetido à mastectomia descobre gravidez

Um homem transgênero que passou por uma mastectomia durante sua transição na Itália foi surpreendido ao descobrir que estava grávido de cinco meses, tornando-se parte de um raro grupo chamado "pais cavalo-marinho".

O futuro pai, identificado apenas como 'Marco' pela mídia italiana, já havia realizado a remoção dos seios e se preparava para a retirada do útero quando a gravidez foi descoberta em um hospital em Roma, conforme relatado pelo 'Telegraph'.

A endocrinologista Dra. Giulia Senofonte alertou sobre os riscos envolvidos, indicando que a suspensão imediata da terapia hormonal é crucial para evitar possíveis complicações, especialmente durante o primeiro trimestre da gravidez.

A combinação de hormônios masculinos e femininos pode representar riscos cardiológicos, incluindo problemas de pressão sanguínea e coagulação.

Senofonte enfatizou a complexidade do caso, mencionando que, apesar da terapia hormonal bloquear o ciclo menstrual, não é um contraceptivo infalível. Ela destacou a importância da contracepção durante a terapia hormonal para evitar a ovulação e, consequentemente, o risco de gravidez.

Teste-de-gravidez-Nataliya-Vaitkevich-Pexels

Nataliya Vaitkevich / Pexels

Registro legal e reflexões sociais

Apesar dos desafios, Marco pretende prosseguir com a gravidez, tornando-se a mãe biológica da criança, mas legalmente registrada como pai. Este caso, acreditado ser o primeiro do tipo na Itália, o qualifica como membro de um grupo exclusivo de "pais cavalo-marinho", termo derivado do fato de que, entre os cavalos-marinhos, os machos carregam e dão à luz aos filhotes.

A legislação italiana permite o aborto após 90 dias apenas em casos de defeitos fetais graves ou risco significativo à saúde da mãe. No entanto, a tensão psicológica decorrente da maternidade incomum poderia justificar um aborto terapêutico. Toni Brandi, presidente da Pro Vita e Famiglia, uma fundação católica conservadora, expressou esperança de que Marco decida interromper permanentemente sua terapia.

Matilde Vigneri, consultora em uma clínica de disforia de gênero em Palermo, destacou os desafios para as teorias de gênero, observando que Marco estará em uma posição única, sendo uma mãe biológica e pai legal. A falta de direitos para famílias do mesmo sexo na Itália torna este caso ainda mais notável.

O presidente da Pro Vita e Famiglia, Toni Brandi, criticou a teoria da fluidez de gênero, classificando-a como "loucura total" e desafiou a noção de que a autopercepção como mulher permita a capacidade de engravidar. Este caso, embora raro, destaca questões complexas e a necessidade de revisão nas discussões sociais e legislativas relacionadas à identidade de gênero e gravidez em pessoas transgênero.