Golden Retriever embarca como 'chefe cão oficial' no cruzeiro Ícone dos Mares

Em uma reviravolta cheia de abanadas de rabo, a Royal Caribbean nomeou um golden retriever de 6 meses, Rover, como Chefe Cão Oficial a bordo de seu mais recente e maior navio de cruzeiro, o Ícone dos Mares. O adorável filhote tem a missão de espalhar alegria entre a tripulação e os hóspedes, prometendo uma experiência única para quem estiver a bordo.

Rover, acompanhada por sua cuidadora Alison Hubble, já está causando sensação enquanto se prepara para a viagem inaugural do navio, em 27 de janeiro. A linha de cruzeiros compartilhou um vídeo no Instagram, apresentando Rover e destacando sua missão de levar felicidade a todos a bordo.

Alison Hubble, considerada a "melhor amiga e chefe de equipe" de Rover, garante que as caminhadas diárias e os momentos de brincadeira do filhote não sejam perdidos. O funcionário peludo já se sente em casa, levando a cabo suas tarefas antes mesmo do navio zarpar.

Não há com o que se preocupar quanto ao espaço de Rover a bordo - o navio tem quase 365 metros de comprimento, equivalente a quase três campos de futebol e meio. O Ícone dos Mares comporta cerca de 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes, e Rover foi apelidada de "a nova favorita de todos a bordo".

O cargo de chefe cão oficial

A ideia de ter um cachorro a bordo surgiu do presidente e CEO da Royal Caribbean International, Michael Bayley, que acreditava que isso seria ótimo para os hóspedes e a tripulação, de acordo com o blog da Royal Caribbean.

Além de aproveitar a vida a bordo, Rover terá a chance de desembarcar e aproveitar as paradas no Caribe Oriental e Ocidental, bem como na ilha particular da Royal Caribbean, Perfect Day at Coco Cay, nas Bahamas.

Esta não é a primeira vez de Rover em alto-mar. Ela e Hubble começaram sua jornada juntas no Freedom of the Seas antes de se estabelecerem no maior navio do mundo.

Vicki Freed, vice-presidente sênior de vendas e suporte ao comércio da Royal Caribbean International, assegurou em um webinar recente que estão fazendo tudo o possível para garantir que Rover tenha uma ótima vida a bordo, seguindo as diretrizes da American Humane Society, de acordo com o blog da empresa.